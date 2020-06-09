【限聚令】林鄭料可放寬社交距離措施　逐步取消入境限制及14天強制檢疫規定

▲ 行政長官林鄭月娥表示，預計稍後可以進一步放寬某些社交距離措施。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和，行政長官林鄭月娥今日（9日）晚上在Facebook專頁帖文表示，按現在持續穩定的疫情和不斷提升的病毒檢測量，她預計稍後可以進一步放寬某些社交距離措施，並在風險可控的前提下，逐步取消入境限制和14天強制檢疫的規定。

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此外，政府涉款810億元的「保就業計劃」5月月25日開始接受申請，至今收逾15萬份僱主的申請，並已處理當中逾2.5萬份申請，料6月12日可發放首批工資補貼。林鄭月娥指出，首批完成處理的僱主申請，98%屬中小企業，預計它們在本周內就陸續可以收到用作工資補貼的款項。

她說，香港的企業超過9成是中小規模，每間聘用的員工不多，但它們的貢獻很大，是社會的重要支柱，因此特區政府在今次「保就業、撐經濟」的措施中，特別關心它們，能保住這批中小企業，就是為香港經濟復蘇保留實力。

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林鄭月娥提及，今日（9日）統計處發表有關中小型企業業務狀況的按月統計調查報告，留意到隨新冠肺炎漸趨穩定及政府放寬社交距離措施，商業活動正逐步恢復，反映中小企業務收益（business receipts）的「現時動向指數」（current diffusion index）從今年4月的31.0 顯著上升至5月的41.9。

若按行業劃分，升幅最強勁的是飲食業，指數由25.5足足上升了一倍至52.0，她並引述立法會議員張宇人蘭桂坊協會主席盛智文稱，酒樓食肆近日的生意轉好。

難怪我今日見到張宇人和盛智文，兩位都不約而同説酒樓食肆近日的生意好了很多。

她說，現時距離走出困境，回復正常，仍需一段時間，政府推出的「保就業」計劃就是要提供「及時雨」，協助僱主留住員工，大家同舟共濟，渡過難關。

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記者：陳曉瑩