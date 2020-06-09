高中跨境生下周復課　北區校長：每人每日校巴車費高達70元　補貼助減輕負擔

▲ 中三至中五級跨境生將於下周一（15日）復課，屆時會乘搭臨時校巴「點對點」直接往返港方管制站及學校。（資料圖片）

教育局今（9日）宣布，約2,500名中三至中五級跨境生將於下周一（15日）復課，教育局會在復課約1個月期間，向這批跨境生提供特別交通費用津貼，補貼「點對點」直接往返港方管制站及學校的臨時校巴服務車費，與平時一般公共交通工具車費的差額。

北區中學校長會主席方奕亮對於跨境生復課安排表示歡迎，學校需自行物色校巴，添加行政工作，幸教育局早前簡化了校巴報價程序，以其學校為例，近日已初步物色到校巴營運商，將於未來數日內簽約，料區內學校亦能覓得校巴公司，如期於下周一復課。

方奕亮說，據他所知，每人每日來回的校巴車費平均約60至70元，比平時乘搭公共交通工具約40至50元，貴約20元，認為補貼車費有助減輕家長負擔。

中三至中五跨境生下周一復課 教育局將提供特別交通津貼

不過，其餘各級的跨境生，包括原定本學年要考呈分試的小五生仍復課無期，教育局容許學校將小五呈分試延至9月新學年進行。

北區小學校長會執委朱偉林表示，校長會早前與局方會面時達成共識，安排下批跨境生復課時，讓需考呈分試的小五生優先復課，期望本月底前能夠復課，在接受3至4周面授教學後於下月考試，但建議屆時多開一個關口，疏導交通。

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記者：馮琪雅