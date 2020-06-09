【港區國安法】人大常委會會議下周四召開 政治 22:41 2020/06/09 分享： 熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 全國人大上月底通過「港區國安法」，將交由全國人大常委會草擬。根據新華社報道，13屆全國人大常委會第19次會議，將於本月18日至20日召開。 據報道，全國人大常委會今日召開委員長會議，決定人大常委會第19次會議，將於下周4至6在北京舉行，並建議人大常委會審議公職人員政務處分法草案、檔案法修訂草案等，不過未有列出建議審議「港區國安法」。 全國人大常委譚耀宗早前表示，人大常委會6月底召開例會，估計會議觸及「港區國安法」草案機會高，如各常委認為草案很滿意和成熟，相信很快便可通過草案。 責任編輯：陳宛彤 相關文章 【港區國安法】中聯辦舉行座談會 駱惠寧：決定了的事就會堅決地做 19:08 2020/06/06 【港區國安法】中聯辦舉行座談會 駱惠寧：決定了的事就會堅決地做 張曉明：「港區國安法」出台後 中央挺港金融中心力度加大 16:23 2020/06/08 張曉明：「港區國安法」出台後 中央挺港金融中心力度加大 【港區國安法】張曉明：不會擴大打擊面或羅織罪名 18:06 2020/06/08 【港區國安法】張曉明：不會擴大打擊面或羅織罪名 政治 人大常委 港區國安法