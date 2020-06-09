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【港區國安法】人大常委會會議下周四召開

政治 22:41 2020/06/09

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全國人大上月底通過「港區國安法」，將交由全國人大常委會草擬。根據新華社報道，13屆全國人大常委會第19次會議，將於本月18日至20日召開。

據報道，全國人大常委會今日召開委員長會議，決定人大常委會第19次會議，將於下周4至6在北京舉行，並建議人大常委會審議公職人員政務處分法草案、檔案法修訂草案等，不過未有列出建議審議「港區國安法」。

全國人大常委譚耀宗早前表示，人大常委會6月底召開例會，估計會議觸及「港區國安法」草案機會高，如各常委認為草案很滿意和成熟，相信很快便可通過草案。

責任編輯：陳宛彤

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