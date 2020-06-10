QS世界大學排名港大升第22位創新高　本港院校「僱主評價」表現差　籲加強與行業聯繫

▲ 港大於QS最新世界大學排名位列22位，創歷年新高。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）今晨公布最新的2021年世界大學排名，本港7間上榜大學排名皆有上升，其中4間打入50大；香港大學排名創新高排第22位，按年升3位，但仍跑輸新加坡兩間大學及清華大學。

不過，本港大學在「僱主評價」指標得分全綫下跌，QS建議大學要加強課程與相關行業的聯繫。

QS世界大學排名按6項指標編制，包括學術聲譽、僱主評價、論文引用次數、師生比例、國際教員比例及國際學生比例，包括收集逾9.4萬名學者及4.4萬名僱主的意見。

城大重返50強 按年升4位

本港今年繼續有7間大學上榜，港大排名攀升3位至第22位，比2012年排第23位的紀錄更高。港大排名創新高，QS指主要緣於港大在學術地位及研究影響方面都有改善。

其餘6間本港大學排名均有所提升，科技大學上升5位至第27位，中文大學上升3位至第43位，城市大學亦重新打入50大，按年躍升4位至第48位，並高過2018年的第49位。理工大學排名亦勁升16位至第75位，浸會大學升3位至第264位，嶺南大學則上升20位至第571至580位。

QS指本港上榜的所有大學，在論文引用次數指標得分均高過去年，但僱主評價分數則全綫下跌，以港大及科大為例，分別按年跌6至7分，至76.3分及63.6分。QS認為，本港大學需提高僱主對畢業生的認可程度，加強課程與相關行業的聯繫，並提供與工作相關的學習活動。

完整排名請【按此】

港大回應指，大學一直致力為學生提供優質教育，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，提升港大在國際間的聲譽。

科大回應指，一向視排名為參考，以助了解其表現，並掌握需要完善的地方。另外，為培育出卓越的僱員，科大與全球逾300間學府及機構合作，透過交流、實習和義工服務，加強同學的學習體驗及擴闊其視野。科大續指，為培育多元以及具備解難能力的人才，科大秉承跨學科教學理念，並不時推出與時並進的課程，培育符合現今社會需要的人才。

全球三甲不變 麻省理工9連冠

至於全球排名十大，繼續以英美院校為主，三甲排名與去年相同，美國麻省理工學院連續9年稱冠，其後依次為史丹福大學及哈佛大學。另外，新加坡國立大學穩佔全球第11位，繼續領先亞洲大學，南洋理工大學微跌2位至13位；中國的清華大學微升1位至第15位。

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記者：馮琪雅