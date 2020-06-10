【生命鬥士】3歲小鐵漢術後未適應心臟起搏器不願動　媽媽感恩︰康復過程需逐步來

▲ 3歲小鐵漢患有先天性心臟病，手術後目前正適應心臟起搏器。

3歲小鐵漢Kansas患有先天性心臟病，他上月27日接受第4次手術成功換了機械心瓣，其後因心率不正，於6月1日緊急做心臟起搏器植入手術，現時小鐵漢已由深切治療部（ICU）轉至普通病房。小鐵漢媽媽於社交媒體分享兒子最新消息，表示小鐵漢手術後未適應心臟起搏器不願動，但胃口不錯。

小鐵漢媽媽Doris相隔數天後，於昨日（9日）再在Facebook專頁「小鐵漢媽媽」發文，分享小鐵漢的最新情況，還上載了兒子在病床上甜笑的照片，表示「溶化媽媽的笑容」。

正在適應心臟起搏器

Doris坦言小鐵漢手術後在醫院脾氣差可以理解，而她昨天「終於氹到小鐵漢笑」。她透露兒子的情況：

小鐵漢未適應體內的起博（搏）器，坐下起身會有感覺，所以不願動。

▲ 媽媽終於博得兒子一笑。（相片來源︰小鐵漢媽媽fb）

她指物理治療師昨天幫助小鐵漢企和行，說起心臟起搏器的適應問題，對方表示這個情況是正常的，大人都會不舒服，但只要習慣了便可如常活動。

小鐵漢胃口好食得多

媽媽明白「康復過程需逐步來」，她又指小鐵漢現時的胃口算不俗，手術後比過往吃得更多，「吃完大碗飯，還飲奶奶」，還笑言：

相信他出院時，只有爸媽會減磅。

小鐵漢年紀輕輕已捱過5次手術，目前進展良好。他將於兩年後進行單心室循環手術，令其心臟功能達到常人的9成以上。而小鐵漢今次換心瓣手術，可為這個大手術打好根基，提升成功率。

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責任編輯︰駱秀玲