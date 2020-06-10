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【飛虎之雷霆極戰劇透】第19集劇情預告　皓月向Sam求助揭發國棟身份

娛樂 10:07 2020/06/10

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《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯。第18集講到Sam與布朗久別重逢，藉此接近家成，暗中查探警方的核心人物....

第19集 （11/6）

國棟收到母親病重消息，與皓月趕往醫院，棟、強忽略棟母心存愧疚。志強決定道出當年真相，令國棟大為震驚。

當年棟母患癌，章明（龍父）為助志強籌集藥費，竟與黑幫巨頭天萊合作，警、黑聯手協助英國軍官走私軍火。

章明企圖私吞三億軍費，可惜失敗，死於天萊槍下，億圓鉅款下落不明，黑警秘密亦被志強埋藏至今。天萊回來討債，志強誓要了結多年來恩怨。

同時，「史密夫奇案」牽涉龍父之死，文龍直覺另有內情，逸敏相助翻查志強的警隊歷史，惹起文龍疑心，在父親的遺物中發現蛛絲馬跡。

雇傭兵殺入醫院，皓月暗中保護國棟一家逃走，國棟陷入苦戰，志強犧牲自己，向敵人自投羅網。

賀進先發制人，率領雇傭兵把林慧與敏儀擄走。國棟苦無對策，皓月私下向Sam求助，意外揭發國棟前特工的身份。

家成斷定綁架志強與敏儀是同一夥人，懷疑賀進與卓天萊的關係，決定質問歐陽正，爭取拯救人質的機會。

《飛虎之雷霆極戰》第18集劇情 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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