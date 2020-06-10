【停用滑石粉】滑石粉含致癌風險　Chanel等三大美妝品牌部份產品棄用滑石粉

▲ Chanel等三大美妝品牌部份產品棄用滑石粉。

化妝品三大巨頭Chanel、Revlon、L’Oreal正悄悄於部份產品中棄用滑石粉。據路透社報道，三間公司因為美國消費者擔憂，加上相關的癌症訴訟很多，所以在部份產品中棄用滑石粉。

路透社報道指，據今年3月的一份法庭文件，Chanel代表在法庭證詞披露，公司於2017年已停止生產含滑石粉的身體香粉，該香粉以標誌的5號香精香味為名。Chanel於2018面對一單訴訟，一名女士控訴用了數十年被石棉污染的Chanel及強生的粉末產品後，患了間皮瘤。間皮瘤為無法治癒的肺癌，成因來自石棉。

當時Chanel的代表Amy Wyatt在法庭表示，早在2017年公司就停用了滑石粉，所以Chanel的香粉也不可能含有石棉。「我們知道滑石粉是安全的，但基於公眾的看法，決定將它從產品中刪除。」她又指，Chanel的臉部碎粉也棄用了滑石粉，但她不確定新配方何時上市，亦沒有說用了什麼代替滑石粉。

不過，Chanel的粉餅、胭脂、眼影產品仍含有滑石粉，對此Chanel表示產品所用的滑石粉都是「根據嚴格的純度標準選擇的，完全符合當前的全球法規，並且在化妝品使用的標準條件下是安全的。」

另外，Revlon的發言人回覆路透社指，該公司也在身體產品中停用了滑石粉，不過沒說明何時及為什麼。

L'Oreal則表示公司正在尋找滑石粉的替代品，但還沒有找到。對於外界的疑慮，公司每年都要求供應商提供滑石粉不含石棉認證，並進行內部測試。

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責任編輯：楊宛茜