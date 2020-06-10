【登陸IG】社交絕緣體馬國明終於開IG　馬明未有關注舊愛黃心穎

▲ 社交絕緣體馬國明終於開IG，未有關注舊愛黃心穎。

社交平台「絕緣體」馬國明終於開設了Instagram帳號！兩年前才終於「跟上潮流」，開設微博帳號的馬國明，選擇在昨日、唐老鴨生日的正日6月9日開啟了IG帳號，12小時吸引了1.8萬粉絲追蹤，而在他追蹤的25個帳號中，接近全數都是圈中人，包括其前女友胡定欣、契妹唐詩詠等，不過未見黃心穎的蹤影。

生活低調簡單的馬國明，從來不喜歡盲目跟隨潮流，心中有自己的節奏。一眾明星藝人早就開通了微博帳號，為了分享日常、貼近粉絲，而馬國明終於在微博推出接近十年、2018年10月才終於開設微博帳號。

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▲ 每次找馬國明的手繪標誌，都似在玩「Photo Hunt」。（微博圖片）

馬國明微博自創V字記號

當時馬國明更自創專屬於他的「手繪微博認證」，全因當時馬明剛開微博時，未能成功獲得微博對於藝人身份的官方認證，而幽默感十足的馬明，決定以手繪方式，在每張照片中加入紅底黃字的V字記號。

即使後來馬明獲得了官方認證的V字記號，他仍保有可愛的手繪記號，標誌性十足。

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▲ 兩年前與黃心穎的合照，此情已不再。（微博圖片）

馬國明終開個人IG

眾所周知，馬國明是唐老鴨忠實粉絲，曾經分享過家中上萬件珍藏，又自爆每年都會為唐老鴨買蛋糕慶祝生日。

今年因工作關係，馬明曾向TOPick記者表示，因要趕拍《BB大晒》，未有時間為唐老鴨慶生，怎料馬明轉換了另一型式為唐老鴨慶祝，就是開設個人的Instagram帳號！

▲ 馬明在instagram的首張照片！（Instagram圖片）

馬明於昨晚（6月9日）約10時，貼出他IG第一個帖文，照片於日前已在微博分享過，馬明留言寫道：「新開始……我係 馬國明。」帳號開設不足12小時已有逾萬粉絲追蹤。

不少藝人朋友都在帖文下留言，《降魔的》的柏檔何遠東留言：「邊個感化佢？」蔡思貝則謂：「呢個新開始，帶比呢個世界好多希望！將不可能變成有可能！」

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▲ 眼利的網民能否找到手繪認證？（微博圖片）

而馬明只追蹤了25個IG帳號，除「馬國明官方國際影迷會」外，全數都是圈中人，包括藝人夫婦如黃翠如、蕭正楠、羅仲謙、楊怡、陳凱琳、鄭嘉穎，還有「鐵馬家族」成員林子善、黃嘉樂以及「契妹」唐詩詠。

另外還有《降魔的》系列的拍檔黃智雯、何遠東、胡鴻鈞，以及其他圈中好友如黎諾懿、高海寧、佘詩曼、岑麗香、李施嬅等。

名單上還見到一直以來保持友好關係的舊愛胡定欣，不過暫未見對方追蹤馬明。

至於去年因出軌而分手的舊愛黃心穎亦未見在名單之上。

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