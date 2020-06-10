【那些我愛過的人】陳自瑤除下婚戒避談婚變　38歲靚媽YoYo保21吋蛇腰有秘訣

▲ 陳自瑤在《那些我愛過的人》中曬Fit爆好身材。

TVB新劇《那些我愛過的人》開播，飾演方家兩姊妹好朋友Sabrina的陳自瑤性格活潑開朗，自信且有魅力的演技，加上一出場便以搶眼紅色泳衣登場，大騷21吋纖腰，成功吸引不少觀眾注意。

現年38歲的靚媽身材Fit爆，腰圍亦只有21吋，衣著打扮少女味甚濃，可謂是元祖級的宅男女神。不過，外貌標緻的陳自瑤入行20年，卻常被派演第三者等不討好角色，反而是現實中的感情生活更為人關注。

▲ 陳自瑤在新劇中演保險公司高層Sabrina。（電視截圖）

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陳自瑤感情路

陳自瑤初入行時與DJ阿感（黎國輝）拍拖4年，後來拍青春偶像劇《四葉草》時遇上前男友蔡淇俊，更發生疑似裸照風波，戀情僅維持4年便告吹。

2008年，陳自瑤與王浩信因拍劇相戀，不時被拍到同居，愛情甜蜜。可是有指王浩信因太貪玩，一度令陳自瑤想分手，其後又發生王浩食偷食Cammi事件，但最終都獲Yoyo原諒，二人於2011年奉子承婚，翌年誕下女兒王靖喬。

▲ 陳自瑤王浩信近年屨傳婚變。（微博圖片）

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婚後初期二人都不時在網上放閃，但自2017年起已甚少互動，自此屢傳婚變。新劇《那些我愛過的人》開播，王浩信留言祝福，但老婆就未有回應。

陳自瑤更在訪問中自爆「沒有戴婚戒很久。」她並指不想再要王浩信太太的稱號，希望大家記得她是叫陳自瑤，並拒絕談更多的感情事，希望專注事業上，始終沒有正面回應婚變傳聞。

事實上，很多網民都猜測二人早已離婚，並指陳自瑤值得擁有更好。

▲ 陳自瑤38歲都充滿少女味。（Instagram圖片）

用3招保21吋纖腰

除婚姻狀態受人關注外，陳自瑤的身材都獲網民的高度討論，只因她生完女兒後都保持了21吋的蛇腰身形。

她指自己的骨架小，故多長一點肉也很易顯得肥胖。睡眠不足時，更會出現水腫問題。受先天條件影響，她就後天努力補救，靠飲食控制及勤做運動塑身。

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▲ 陳自瑤靠3招保21吋纖腰。（Instagram圖片）

陳自瑤更曾分享3個保持纖腰的方法：

1. 飲食清淡：不喜好吃零食、甜品，也不飲汽水。不過每天都吃一碗飯，因為這樣才夠力氣。

2. 帶氧運動：靠運動增強肌肉及修身形線條，無論多忙每星期都抽兩、三日做運動，當中包括跑步、瑜伽、打泰拳、TRX，主要為帶氧運動。如未能出外做運動，也會在家中練瑜伽，以修線條及保持身段柔軟。

3. 護膚保濕：每天都敷面膜，以Cream mask為主，面上的細紋及膚色問題便可一一改善。

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