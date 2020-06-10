【新冠肺炎】一文看清16間非急症醫院　6月17日起恢復探病

▲ 張子峯表示，16間非急症醫院單位，下周三（17日）恢復探病。（資料圖片）

新冠肺炎疫情逐步放緩，醫管局總行政經理張子峯表示，16間非急症醫院單位，主要涉及復康和療養醫院住得較久的病人，下周三（17日）將開始容許他們的家屬前往探病，料涉及幾千名病人。

張子峯今早（10日）在電台節目表示，當局會主動聯絡病人家屬，解釋有關特別探病安排和登記，每名病人至少有1名登記家屬，可以每周探訪1次，每次1小時。他說，初時會較謹慎，若運作暢順，會逐漸調節服務安排。

他又指，本地疫情近日持續溫和，雖有零星個案，專家意見指出，情況將持續一段時間，很難完全消失，故配合政府張馳有度的政策，開始試行特別的探病安排，同時保障醫護、病人及探訪者。

實施特別探訪安排的非急症醫院：

（2020年6月17日開始）

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責任編輯：陳子謙