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【食用安全】回收洗筷子水給下枱食客使用　涉事上水麵店致歉：保證不再發生

食用安全 10:51 2020/06/10

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上水麵店回收食客洗筷子水給下枱食客使用。

洗筷子水都回收重用？有網民在網上發帖，稱上水一間麵店回收食客洗筷子水，漠視衞生給下枱食客使用。有食客直言以後不敢幫襯此店。涉事麵店負責人稱，已訓示員工保證不再發生。

有網民昨（10日）在facebook群組「上水大聯盟」發帖，稱日前光顧上水一間麵檔，發現麵檔店員將其用來洗筷子的水回收後，然後加入少少水，加對筷子，再給下一位食客使用。

該名網民又發現，有食客離開後，個杯水剩兩對筷子，不知是否有使用過，店員收拾後，將筷子水倒掉後，再加一對筷子和水，又提供給另外3位客人用。

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帖文發布後引起網民熱議，有網民揶揄是否水費貴；另有網民稱以後不敢幫襯；涉事麵店負責人及後出面致歉，稱已訓示員工，保證不會再發生類似事件。但有一名光顧過的網民稱，負責收銀的女店員，將兩隻手指插入麵碗裏，然後端給顧客食用，質疑不使用托盤，又衛生又安全，又稱不敢再光顧。

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責任編輯：羅嘉欣

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