【戶外展覽】屯門河畔化身戶外展覽場　本土藝術裝置敘述屯門社區神奇傳說

▲ 屯門河畔公園，近蔡意橋的欄杆，已化身戶外展覽場，全長60米的欄杆，擺放了11件藝術裝置，每件都述說著屯門社區的人情味趣味傳說。

香港每個社區都有不同特色，屯門也有無限傳說，你知道屯門有一道神奇洞牆，小孩從這方穿過，就會瞬間長高，從另一方向穿過大洞，就會變得矮小嗎？你有坐過屯門來往九龍的九座位小巴嗎？你又知道曾經有隻吃了葡萄的小豬，迷路走到蝴蝶 灣，在沙灘睡著曬太陽後變成豬肉乾嗎？這一個個屯門趣味傳說，現在就由一個個藝術裝置跟你說故事。

屯門河畔兩旁的緩跑徑，是不少居民的聚腳點，除了緩跑做運動以外，三五晚飯後閒坐聊天也是常見。近日，屯門河畔來了一班不速之客，有貓咪、有牛、有龜，莫非變身動物樂園？非也，沿屯門河畔公園，近蔡意橋的欄杆，已化身戶外展覽場，全長60米的欄杆，擺放了11件藝術裝置，全部由本土藝術家創作，除了為河畔添上了獨特的藝術色彩外，每件藝術裝置的背後，其實都述說了一個個關於屯門的傳說和回憶。撑本土藝術創作，大家不妨打打卡，欣賞一番。

▲ 作品《水果樂園》。（Eleonr攝）

這是屯門區議會的公共藝術計劃「非凡！屯門河」（Viva！River），展出的11件藝術裝置，分別由2個藝術團體創作，其中一組名為「屯門無限傳說」，由藝術團隊「耳製涼房」的兩位藝術家鄭淑宜和梁嘉賢創作，兩人收集街坊對屯門的印象、傳 說和故事創作後，從中選出有趣的元素融入藝術創作，設計成一組共6件的鑄銅雕塑藝術作品。

《水果樂園》

屯門居民提及屯門鄉郊的水果如芒果、楊桃令人垂涎，作品意念源於此，並加入傳說中杯渡禪師乘杯渡水、遊歷到屯門的元素。作品中杯渡禪師的兩手上，是一棵棵充滿生命的果樹。

▲ 作品《青山花塔餅》。（Eleonr攝）

《青山花塔餅》

屯門青山是香港三尖之一，不少喜歡行山的屯門居民都提及青山。作品意念來自一位屯門兒童，以青山為靈感創作的故事：據說屯門早年，很多小孩吃了不潔的食物而患病，有神醫路過，給孩子服用青山形狀花塔餅後便痊癒了。

▲ 作品《九座牛》。（Eleonr攝）

《九座牛》

原來，不少街坊曾乘過九個座位的小巴，來往九龍和屯門；也有街坊小時候坐牛上學。這個作品結合兩個回憶，牛的背部上方，就有九個小巴座椅。

▲ 作品《我是一隻跑得很快的龜》。（Eleonr攝）

《我是一隻跑得很快的龜》

作品意念融合一位兒童創作的故事：豬鼻龜是屯門公園爬蟲館住客，牠的殼變成沿著彎曲海岸線依山而建、平日交通繁忙的屯門公路，龜的四腳是西鐵和巴士車輪，每日帶著屯門居民前往不同的地方。

▲ 作品《神奇大洞牆》。（Eleonr攝）

《神奇大洞牆》

創作意念來自一位屯門居民創作的故事：大興邨興耀樓附近有一面擁圓形窗的特色牆，牆前放置了一盆植物，故事中的小孩從某一方向穿過在牆上的大洞，就會瞬間長高；從另一方向穿過大洞，就會變得矮小。

▲ 作品《飛天葡萄豬肉乾》。（Eleonr攝）

《飛天葡萄豬肉乾》

作品意念來自兩位兒童創作的故事。據說兩兄弟在屯門養豬和種植葡萄，某日，一隻吃了葡萄的小豬迷路，走到蝴蝶灣，在 沙灘睡著曬太陽後，變成豬肉乾，於是兩兄弟製作和售賣有葡萄香味的豬肉乾廣受好評。藝術家在設計上，加入「好味到飛起」的意象，兩兄弟帶著美味的葡萄豬肉乾滑翔傘飛上天空。

▲ 作品《與貓為畔》。（Eleonr攝）

《與貓為畔》

至於另一組以貓為主題的5件創作，名為《與貓為畔》，由本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Epoque的兩位藝術家吳斯翹和張慧敏創作。據團隊在FB透露，早在2018年已準備提案，結果到今年終於裝好，並形容這不僅是一次街頭編織，而是長達三年的社區藝術裝置，是屯門居民獨有的。

▲ 貓咪的衣飾會每半年更換一次，為居民醒醒神。（Elenor攝）

原來，藝術家於去年深入社區尋找靈感時，曾走訪嶺南大學、置樂街市、屯門碼頭等地，不約而同都見貓蹤。他們認為，這是個人貓共融的地方，能容得下小動物，善待他們，就是個好地方，於是邀請陶瓷藝術家Rose Lei製作出可愛的貓兒，放在河畔，每半年會為牠們換上新裝，給大家醒醒神。

貓咪衣飾所用的物料，是100%的亞克力纖維（Acrylic）冷球，不含羊毛成分，具有快乾和不會發霉的特性，即使日前的連場暴雨亦無有怕。

記者：Elenor