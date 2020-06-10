【索爆人妻】譚凱琪婚紗照盡展仙氣　Zoie婚後拒做少奶奶：女人要不斷增值【多圖】

▲ 譚凱琪的婚照性感又華麗。

譚凱琪最近於社交平台分享婚照，索爆人妻先後換上紫藍色華麗婚紗及純白色修身禮服，性感不失高雅。今年3月榮升人妻的譚凱琪計劃於疫情後補辦婚禮，並希望低調處理。

譚凱琪（Zoie）最近貼出多張婚照，獲網民大讚造型高貴且突顯其魔鬼身材，成為大家的焦點。

【降魔的2.0】譚凱琪置業保值與丈夫財政獨立 Zoie婚後堅持工作：女人要不斷增值

▲ （譚凱琪IG圖片）

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譚凱琪香港拍婚照

據悉，譚凱琪曾考慮過到外國拍攝婚照，惟工作量太多以致最終只能請假一星期，留在香港拍攝這輯華麗的婚照。

Zoie與莊日宇於今年2月入紙登記結婚，結束8年愛情長跑，於3月榮升莊太，步入人生另一階段。

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譚凱琪享受演藝工作

Zoie曾接受TOPick訪問，認為現今女性要獨立自主，「女人要不斷增值自己，身邊伴侶才可以跟你分享任何事。」

其丈夫家住加多利山，家境豐厚，被指嫁入豪門的Zoie未想過淡出娛圈做少奶奶：「跟丈夫都好獨立，婚後我都希望擁有自己的事業，演戲是我喜歡的工作，完全不覺得辛苦，見到劇集出來的成果，那份滿足感是其他東西給予不到。」

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