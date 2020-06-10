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【降魔的2.0】啤啤+莉莉Re-U騷唱功　劉佩玥譚嘉儀合唱插曲《原來有愛》

娛樂 11:04 2020/06/10

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《降魔的2.0》劉佩玥譚嘉儀合唱《原來有愛》。

TVB劇《降魔的2.0》上周播畢，「芷若」黃智雯和「豪仔」胡鴻鈞上載了一段以《降魔的2.0》片尾曲《凡人不懂愛》作配樂的跳舞的影片，為大家帶來新鮮感。而《降魔的2.0》「啤啤」劉佩玥和「莉莉」譚嘉儀也上載劇集插曲《原來有愛》的合唱版。

譚嘉儀在Youtube分享和劉佩玥的《原來有愛》的合唱版影片，並配文：「啤啤同莉莉都好唔捨得，雖然啤啤已去左目的地，但係啤啤同莉莉嘅愛係永遠都會存留 ～ 因為這個世界 《原來有愛》。 」

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觀眾期待啤啤與莉莉再度合體。（取自譚嘉儀IG）

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譚嘉儀在影片留言表示：「啤啤同莉莉好多謝大家支持～我地都好想有降魔的 3.0 啊！！如果想有嘅話，請大家集力繼續留言啦。（心心） 」，為《降魔的3.0》造勢。

影片一出，引起不少觀眾關注，最驚喜的是劉佩玥的唱功不輸唱家班的譚嘉儀，令人十分驚喜。當中有網民留言：「兩個都好唱得 ， 把聲好似天使， 又靚， 真係完美嘅組合。 」、「啤啤和莉莉好啱key」等，讚美不絕。

劉佩玥和譚嘉儀成功將《降魔的2.0》的海魔Thalassa（譚凱琪飾）危害人間的魔音變天籟。

更多《降魔的2.0》報導，請看：https://bit.ly/36T23hw

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撰文 : TOPick柴犬出動

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