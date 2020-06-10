【我不是鹹魚】鼓勵父母追夢可獲資助$10,000　社企推「延夢計劃」讓家長尋回興趣

▲ 計劃相信追夢是不分年齡，每人亦有資格談夢想。(資料圖)

做了人父母如何追夢？養兒育女重在以身作則，家長們擁有自己的人生和夢想，對子女便是最佳榜樣。由籽識慈善基金策劃的「今生不做機械人夢想計劃」以「創夢、延夢、圓夢」設計３個適合年青人、家長、長者的夢想計劃，其中「延夢計劃」是屬於家長的夢想計劃，將於8月16日截止，計劃延伸至跨代家庭，得獎者會獲10,000元起動資金、資源配對、擴闊視野及人際網絡，讓家長找回自己的定位，延續未實現的夢想或興趣。

「今生不做機械人夢想計劃」為每屆得獎者提供10,000元資助實現夢想。計劃主張追夢無年齡上限，不限規模種類，只要大方向符合挑戰極限、突破自我；或對社會有貢獻、有正面影響；再者，得獎者亦不能空談夢想，需在有限時間內赴諸行動，才會獲發資助。

「延夢計劃」計劃對象：家長（可以個人、家庭或跨代家庭名義參加），將選出10個夢想計劃，其中一隊跨代組合將獲李錦記家族基金提供定額資助10,000元，其餘9隊同樣可獲定額資助、資源配對及相關協助，支持他們踏出夢想第一步。

評審準則方面，夢想計劃的形式和意念基本上不受限制，惟大方向須符合以下所列的其中一個原則︰ 夢想初心；突破自我；家庭意義和感染他人。

▲ 將於8月16日截止，計劃延伸至跨代家庭，得獎者會獲一萬元起動資金、資源配對、擴闊視野及人際網絡。(機構提供)

上屆得獎人一位基層主婦黃圭鈺的故事，便證明「夢想不是年輕人專利」，激勵父母突破限制、勇於嘗試。

主婦由零開始練到8級琴

黃圭鈺從小想學鋼琴，因家庭經濟能力有限，只能把學琴夢擱置；其後，結婚生兒育女，更難以學習。但2015年友人將舊琴送贈她，令她再次燃起學琴熱情。但作為基層家庭主婦，只能把握空餘時間不斷自學與練習。

▲ 基層主婦黃圭鈺證明「夢想不是年輕人專利」，激勵突破限制、勇於嘗試。(機構提供)

她4年間斷斷續續上了30小時的鋼琴課堂，數年間她已考獲鋼琴8級水平，她4名原本不愛音樂的子女，也受其言傳身教，開始對音樂漸漸感興趣。其夢想是向演奏級進發，亦希望學成後能教授其他基層媽媽。而她也利用計劃的10,000元獎金再購買樂器，繼續自學。

參加計劃可按此網上報名或到FB「今生不做機械人夢想計劃」。

查詢：5595 8112

撰文：Lily