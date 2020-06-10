【新冠肺炎】旅遊業界建議先重啟澳門旅遊　可研泰國和日本等地

▲ 姚思榮表示，業界早前向商務及經濟發展局建議，先推動重啟來往澳門旅遊。（資料圖片）

新冠肺炎疫情逐步放緩，旅遊界立法會議員姚思榮表示，業界早前向商務及經濟發展局建議，先推動重啟來往澳門旅遊，海外則為泰國、日本等。他稱局方對建議反應正面。

姚思榮在節目上稱，上周四（4日）曾約見食物及環境衞生局局長陳肇始，並向她表達旅遊業對延長入境限制的擔憂。他引述陳肇始指，若與其他地區於檢疫安排上有共識，可研究推動周邊地區旅遊的可能性，因此業界就此昨日（9日）約見商經局局長邱騰華。

他指，業界建議先開放1至2個地區互通旅遊及商業活動，首先建議為澳門，因當地超過40至50日無感染個案，加上港澳兩地交通方便，內地則要視乎國家政策；海外則為泰國、日本等港人熱門旅遊地點，會上局方對此反應正面。

姚思榮說，明白市民對疫情擔憂，若然開通旅遊需統一兩地的病毒測試標準。他指，會上提到檢測費高昂的問題，引述局方指會研究檢測中心減低收費的可能性，但前提為測試量要夠大。

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責任編輯：陳子謙