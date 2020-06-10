【酒店優惠】黃金海岸酒店推親子房限時訂二送一　暢玩飛天鋼索全港首架酒店兒童小火車【內附連結】

▲ 黃金海岸酒店推出特色主題套房連海景露台訂二送一優惠，套票包括暢玩飛天鋼索及兒童小火車，讓小朋友放足電。（相片：黃金海岸酒店）

雖因疫情暫未能出國旅行，但本地Staycation也不錯。擁有黃金泳灘美景、遠離都市繁囂的黃金海岸酒店，便推出了主題客房限時訂二送一優惠，適合一家大小、情侶周末入住，順道可到附近優美行山徑享受大自然，來個小小周末旅行！

黃金海岸酒店深受歡迎的8個不同主題客房較早前獲選為「前10大家庭式飯店 - 中國」及獲2019年最高榮譽Travelers' Choice大獎。由即日起至2020年12月31日，連續入住兩晚主題客房或一晚訂兩間主題客房，即可享額外多一晚免費住宿。

「極速快車」連海景露台

▲ 極速快車主題客房連海景露台。（相片：黃金海岸酒店）

房間內滿佈縱橫交錯的道路，牆壁上繪有香港高速公路快車尾燈、賽車旗窗簾、放上車軚抱枕的加油站大床、迷你版交通燈以及各路標牌天花吊飾。小朋友更可扭動浴室門上的軚盤扮演小車手，然後躺於賽車造型的床上，在夢中開著座駕奔馳。

「嘉年華會」連海景露台

▲ 嘉年華會主題客房連海景露台。（相片：黃金海岸酒店）

房間以摩天輪、旋轉木馬作背景，掛滿甜點裝飾，非常夢幻。主床以「擲彩虹」遊戲攤位為主題，床頭放有小動物公仔作獎品擺設。小朋友可在「購票處」與爸媽來一場角色扮演，並在旋轉木馬帳篷圓床入睡。

「香港電車」連海景露台

▲ 香港電車主題客房連海景露台。（相片：黃金海岸酒店）

房間場景以電車、繁華街景、特色書報攤為主題，洋溢著濃厚的香港情懷。小朋友可在香港電車造型小睡床抱著卡通人型攬枕入睡。

「公主」連海景露台

▲ 公主主題客房連海景露台。（相片：黃金海岸酒店）

房間以翠綠園林映襯城堡為主題，飾有獨角獸圖案地毯、吊燈、皇冠、仙子掛飾等，伴特色南瓜車造型睡床，讓小朋友化身小公主。

「海盜」連海景露台

▲ 海盜主題客房連海景露台。（相片：黃金海岸酒店）

房間以船艙設計，木桶傢具、藏寶箱、海洋生物毛絨玩具應有盡有，小朋友可躺臥在海盜船及水母造型的睡床上凝望房內的藍天油畫，份外寫意。

「恐龍」連海景露台

▲ 恐龍主題客房連海景露台。（相片：黃金海岸酒店）

房內飾有巨型暴龍，晚上則可在樹蔭下，與家長共同在2.5米闊的特大睡床上休息。

「太空」連海景露台

▲ 太空主題客房連海景露台。（相片：黃金海岸酒店）

睡床以火山口為造型，並有太空衣圖案被舖。小朋友可透過房內望遠鏡觀賞星空，及於專屬的火箭休息區睡覺，趣味無窮。另可選擇不設露台的相連房。

「森林」連海景露台

▲ 森林主題客房連海景露台。（相片：黃金海岸酒店）

於精緻的煤油燈映襯下，安坐於壁爐桌子旁邊，一邊欣賞牆壁上醉人的日落景色，一邊認識野生動物，晚上更可在帳篷或越野四驅車造型的睡床休息。另可選擇不設露台的相連房。

全港首架酒店兒童小火車

除了主題客房，黃金海岸酒店更推出多項親子活動。入住主題客房的小貴賓可獲得雪糕通行證，於入住期間享用雪糕一杯。進入客房後可玩尋寶遊戲，根據線索完成客房內的解碼遊戲以獲得寶藏。另外更可參與主題藝術工作坊，品嚐特色下午茶。

▲ 黃金海岸飛天鋼索。（相片：黃金海岸酒店）

另外，酒店也設有飛天鋼索及香港首架設於酒店、圍繞酒店戶外花園行走的兒童小火車，沿途可欣賞細緻風景，讓小朋友盡情放電。

▲ 兒童小火車。（相片：黃金海岸酒店）

主題客房訂二送一優惠

星期日至四 星期五 星期六、公眾假期及其前夕 主題客房連露台／每房每晚淨價 $2,888 $3,088 $3,588 主題客房不連露台（只限太空及森林主題）／每房每晚淨價 $2,588 $2,788 $3,288

聖誕節期間（12月20至31日）

12月20至23日及27至30日 12月24至26日及31日 主題客房連露台／每房每晚淨價 $3,588 $3,988 主題客房不連露台（只限太空及森林主題）／每房每晚淨價 $3,288 $3,688

上述價錢包括：

入住主題客房一晚

享用早餐（2位成人及1位小童）

小貴賓名牌乙個

主題下午茶乙客（供2位成人及1位小童於入住當日3pm-6pm享用）

於客房內完成「寶藏獵人」遊戲後可享神秘禮物乙份

主題工作坊乙節

一位小童暢玩兩項戶外活動（入住當日3pm-6pm）（黃金海岸飛天鋼索兩次（只限6歲或以上小童）及兒童小火車乙次（只限3-9歲小童））

免費無線上網、使用游泳池及健身中心

免費享用由酒店往返尖沙咀穿梭巴士服務（名額有限，先到先得）

另外，額外每位3 - 11歲小童只需$450購買兒童套票，即可享上述各項優惠

黃金海岸酒店

地址：香港青山公路1號

預訂及查詢：電話：2452 8833 電郵：reservations@goldcoasthotel.com.hk

記者：陸明敏