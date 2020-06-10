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日本NHK網上頻道增設中文字幕　免費看宮崎駿創作訪問紀綠片【內附連結】

娛樂 11:54 2020/06/10

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

大家在港台錯失了欣賞宮崎駿《十載同行》紀錄片的朋友，可以在NHK WORLD-JAPAN頻道上免費觀看。（網上截圖）

今天看電視可以好多選擇，一個電視台台獨大的情況此情不再，除了有不同的收費網上串流平台如Netflix和Apple TV外，日本的NHK最近就將不少節目上載於它們旗下的NHK WORLD-JAPAN網上平台免費供大家欣賞，最重要的是有中文字幕，大家不愁沒看得懂。

《十載同行》最精采的部分是宮崎駿和兒子宮崎吾朗的爭吵。（網上截圖）

NHK WORLD-JAPAN平台可以看到的節目非常多元化，當中主打是早前在香港電台一連4集的《十載同行》，內容紀錄了動畫大師宮崎駿的工作過程，當中最為人談論的是片中他和兒子宮崎吾朗在工作時各不相讓的衝突，從中可以了解到這位動畫大師，在年輕時為因為製作動畫而對兒子成長期的忽略。

雖然《十載同行》早於2008年時拍攝，但今天來看一點都不覺過時，畢竟宮崎駿就是一個金漆招牌。

《十載同行》雖然是2008年拍攝，但今天來看並不覺過時。（網上截圖）

一連31集的東西介紹，睇完好想去日本。（網上截圖）

此外，大家最喜愛的旅遊節目亦有不少提供，例如一連31集介紹東京都內每個據點，內容由大家耳熟能詳的涉谷、原宿、到比較冷門的中野、高尾山和御茶之水等都逐一介紹，認識的、不認識的，都值得一看再看，畢竟如無意外今年我們都無辦法再去這個香港人最愛的國度了。

記者：何偉雄

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