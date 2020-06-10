【女人辛酸】懇求診所護士幫老公打避孕針遭拒　人妻崩潰︰俾佢親身感受女人幾慘

▲ 有人妻到診所懇求護士幫老公打避孕針遭拒，崩潰表示想讓老公「親身感受女人幾慘」。

懷孕、生育之苦只有女人才能體會，即使男人不用面對這些事情，也要體諒另一半的辛酸。有人妻到診所懇求護士幫老公打避孕針遭拒，因為只有女人才能打避孕針，人妻聽後大呻不公平，更崩潰表示想讓老公「親身感受女人幾慘」。

呻只有女人打避孕針不公

診所護士「珍寶豬」在Facebook專頁「診所低能奇觀」發帖分享近日遇到的事件，她指有一位人妻來到診所登記處問她「避孕針係咪一定要女人打？」她答是，對方即反問「公平咩」。

正當她以為人妻想打避孕針之際，人妻說會照付錢，稍後跟老公再來，並要求︰

你幫佢打避孕針呀，打幾多枝都冇所謂，我照俾錢你。

她即時感覺這對夫妻仇口甚深，她向人妻解釋男人不能避孕針，人妻竟說「當佢係女人」，叫她不要多事，更提出願意付錢租診所一日。她再三勸說人妻，稱醫生要負責任，不能亂幫男人打避孕針，請對方冷靜。

想老公感受女人辛酸

此時人妻情緒幾近崩潰，質問她「打枝針有幾難呀？」人妻最終道出堅持幫老公打避孕針的苦衷︰

想俾佢親身感受，知道女人幾慘咋喎。

人妻又問她，作為女人覺得女人最慘是甚麼，她認為是「大熱天時M到」，對方一聽空洞的眼神頓時帶點閃爍，之後匆匆離開診所。她笑言︰

好對唔住呀先生，咁樣應該總好過係一啲肉體上入侵性嘅感受呀？

文章獲診所低能奇觀授權報道。

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責任編輯︰駱秀玲