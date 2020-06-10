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【亂拋垃圾】缺德居民每日扔垃圾落街　西灣河太安樓後巷變垃圾堆填區

健康 11:37 2020/06/10

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西灣河太安樓後巷變垃圾崗。

不少港人也喜歡去西灣河太安樓「掃街」，品嚐小食，但近日有太安樓住戶發文指，有缺德居民每天從高處扔垃圾，令大廈後巷彷如「垃圾堆填區」，希望找出誰是垃圾蟲。帖文一出，其他住戶也留言表示，常有蟑螂在單位內出沒，數目甚多，「殺極都仲有」。

有太安樓住戶在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文並上載後巷的相片表示，每天也有人從高處扔垃圾，有時更扔下啤洒樽，令該處猶如堆填區，並問「大家知唔知邊個係兇手」。不少網民斥責扔垃圾的行為缺德，令後巷如同垃圾崗。有人稱「怪唔之得咁多老鼠」，更有人形容是「貧民窟」，甚至以為是九龍城寨的舊照片。

另有其他太安樓住戶留言表示，經常有蟑螂入屋，有居於20樓住戶甚至表示「殺極都仲有」，並為此感困擾。發文者回覆留言時指，估計是居於某座向單位的住戶所為，並指因為衛生環境惡劣，自己不會打開靠近天井的窗戶。有網民建議住戶安裝cctv，緝拿垃圾蟲。

也有人指，太安樓食肆眾多，大廈法團也難以管理，致多年來衛生問題也未能改善，「無大意外發生算萬幸」，並稱「大家想有嘢食定想太安樓乾淨企理？」東區區議會鯉景灣區議員韋少力在帖文留言指，過往曾有太安樓居民投訴有人高空擲物，當時太安樓法團表示「有對個別單位做監察及勸籲」。韋少力表示，會就是次後巷問題向法團反映。

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責任編輯：王俊賢

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