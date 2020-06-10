【那些我愛過的人】《愛回家》「博士」演高智商亞氏保加症醫生　馬貫東靠3個特徵揣摩患者神髓

▲ 《愛回家》的「博士」馬貫東在TVB新劇《那些我愛過的人》中，飾演患亞氏保加症、智商達160的醫生。

TVB劇集《那些我愛過的人》播出兩日，已引起不少討論。此劇有不少新面孔，如年輕演員蘇皓兒、顧定軒，以及《愛‧回家之開心速遞》演「博士」的馬貫東等。這亦是剛加入TVB的連詩雅首次拍攝的劇集，再加上久未拍劇的林文龍、黃翠如，卡士十分吸引。而且劇情明快、甚具追看性。

值得一提的是，劇中馬貫東所飾演的古希晨，是位智商高達160的普通科醫生。

在《那些我愛過的人》第1集，他就拯救車禍後分娩的方樂汶（黃翠如飾），雖然古希晨當時只是婦產科實習醫生，但憑超強的記憶、觀察分析力，按足程序，順利為方樂汶接生。

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▲ 古希晨擁有超強記憶和分析能力，能冷靜應對意外。（《那些我愛過的人》劇照）

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亞氏保加症患者普遍3歲後發現病症

智商甚高，但古希晨同時亦是亞氏保加症患者。劇內看到他不擅於與人溝通、難以適應新環境，亦會對人群密集感到恐懼。

其實這些都是亞氏保加症或會出現的徵狀之一，到底亞氏保加症的成因、病情走向為何？以下逐一解說：

亞氏保加症是自閉症譜系發展障礙的一種，因腦部功能異常而致。輕至中度的自閉症患者或缺乏說話能力、約7成患者智力較弱，相較起來，亞氏保加症患者一般智力、語言發展仍能保持正常，只是行為、社交上的特徵較明顯。

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▲ （《那些我愛過的人》劇照）

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按香港耀能協會的簡介，亞氏保加症患者普遍會於3歲後發現病症，病徵主要可分為以下3類：

1.說話聲調、語速奇特

古希晨語速明顯較慢，說話時也略為口吃，亞氏保加症患者一般說話時語調平淡，沒有太多語氣，也缺乏抑揚頓挫，節奏與一般人有分別。

▲ （《那些我愛過的人》劇照）

2.社交能力相對弱

古希晨與人交談時的表情、眼神比較閃縮，也鮮於直視對方。亞氏保加症患者的臉部表情、眼神、身體姿勢較缺乏，較難與人有情感上的交流、分享自己的內心感受，或不能察覺別人的感受和情緒反應，亦不太擅長參與對群體活動。

▲ （《那些我愛過的人》劇照）

3.易有重覆性身體動作

成功為方樂汶接生後，雙胞胎其中一個嬰兒卻不明身亡。到達醫院後，古希晨重覆說著：「照足程序做，是哪裡出錯、哪裡出錯......」，然後更用頭撞牆。亞氏保加症患者比較固執，對自己執著的事情異常沉迷，即使是興趣、物件都會。故嬰兒失救一事為古希晨帶來打擊，昨晚播出的劇情亦略略交代他因此事而不選擇往婦產科發展，只願做一名普通科醫生。

另外如調往新的醫療中心後，他堅持要將用過的物件放回原位。姜煜誠（林文龍飾）載他上班，不按導航指示的路線行，他亦會感到不安。

除了上述的明顯徵狀外，其實不少亞氏保加症患者均擁有特殊的才能，或特強的記憶力。他們能夠自理、對周遭的事物均有好奇心，與一般人無異。

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記者：吳霆俊