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涉警總外噴字19歲男生判感化　官勉勵被告勿再回頭看

社會 11:52 2020/06/10

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男生早前認罪，今日判刑。（資料圖片）

去年6.21反修例示威期間，19歲恒大男生涉於警察總部外噴字，男生早前於東區裁判法院承認刑事損壞罪，今（10日）被判1年感化令，及需賠償1,200元。裁判官判刑時勉勵被告勿再回頭看，無論在香港或其他地方都繼續努力。

涉案被告王愷銘早前承認1項刑事損壞，控罪指他於2019年6月21日在灣仔警總正門外損壞其外牆。裁判官早前為被告索取進一步感化報告，辯方今指被告願接受感化令，亦願意遵守相關條件，以及賠償1,200元。

裁判官判刑時指，對於被告態度有所轉變而感到高興，被告接受輔導及協助後已知道自己問題所在，並願意改過。裁判官勉勵被告勿再回頭看，亦不要再接觸毒品，並寄語被告無論在香港或其他地方都繼續努力。

裁判官決定按感化報告判以被告1年感化令，期間需遵守條件，包括不得接觸毒品、按指示提供尿液樣本作隨機檢驗及需按指示接受戒毒療程等，被告另需賠償1,200元。

案情指，去年6月21日示威者佔據警總外的行人路和馬路，期間被告以油漆在警總外牆上寫上「condom」和「con」字眼，被錄影片段拍到。警方於7月截查被告時，在其寓所搜出案發當日的衣著，警誡下被告承認曾在警總外牆寫上「condom」，以諷刺警方被「用完即棄」。

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記者：楊詠渝

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