【GUCCI手袋】全港率先曝光Off The Grid尼龍系列　首個100%環保物料手袋6月底推出

▲ GUCCI將於6月推出Off The Grid尼龍系列，黃色Gucci Off the Grid尼龍腰包$7,600、橙色Gucci Off the Grid尼龍細袋$6,050。（攝影：湯炳強）

作為全球最頂級的高級時裝品牌GUCCI，沒有因為疫情而停下來，早在4月尾位於意大利的廠房已經恢復生產手袋。不錯﹗首先復工的就是手袋﹗可見手袋正是品牌的命脈，而即將來臨的6月尾，又有一個全新名為Gucci Off the Grid手袋系列推出，我們立即為你作全港搶先報道。

▲ 藍色銀線GG lame孖襟西裝$32,300、米白色Oxford恤衫$4,600、藍色銀線GG lame褲$12,000、領帶$1,900、太陽眼鏡售價未定、粉紅色GG Marmont手袋$16,200。（攝影：湯炳強）

▲ 黑色oversized孖襟冇袖外套$15,000、黑色wrap-around裙$9,600、太陽眼鏡、黑色長手套售價未定、Gucci 1955 Horsebit藍底紅色polka dots手袋$21,000。（攝影：湯炳強）

一場世紀瘟疫，改變了不少人對世情的看法，在時裝界亦開始轉動改變，從前高級時裝品牌一年被劃分為男女裝春夏和秋冬4個大騷，設計師為了趕設計往往疲於奔命。

有見及此，GUCCI的創作總監Alessandro Michele早前在其個人社交媒體宣布品牌不再會跟隨時裝周一年4次的日程，而改為一年舉辦兩次大型的男女裝混合時裝展，目的除了因為品牌的時裝一直主張中性雌雄同體的概念。

▲ 綠底白色polka dots高領連身裙$16,200、黑色手套售價未定、太陽眼鏡售價未定、白色GG Marmont手袋$18,200。（攝影：湯炳強）

依據這個日程，品牌的創作團隊就可以有更充分時間去做好一個系列，雖然下一次品牌的時裝展還未定案，但毫無疑問的是在這競爭激烈的時裝市場，有一個超級品牌願意減慢步伐，在可見的未來亦會有不少品牌跟隨，不過，女士們不要擔心品牌的手袋因此會少了選擇，看看今年春夏的手袋依然是精采得很。

當中首推品牌重啟的GG Marmont 2.0粉色系列，將手袋的外表換上配合春夏的粉色系，例如粉紅、淺籃色、粉黃色和薄荷綠色等，手袋上來自70年代的金屬釦同時更換上銀色，加上3種尺寸的肩揹袋、兩種尺寸的相機袋和手挽袋可供選擇，熱賣並不是難事。

▲ 綠色圓領上衣$8,600、淺紫色真絲裙$15,000、GG商標刺繡tulle內衣$8,200、GG金色耳環$10,950、黑色手套售價未定、GG 1955 Horsebit手袋$17,500。（攝影：湯炳強）

至於仍然情傾品牌Monogram設計的女士，亦不會感到失望，這一季Alessandro Michele將GUCCI源自60年代的Gucci 1955 Horsebit手袋重現之餘，再加入當代的氣息和將設計加以改良。例如加入配合夏季的白色皮革飾邊，同時手袋的鏈帶可以調校長度，方便女士們肩揹或斜揹攜帶使用，而系列亦重新被命名為Towards the Sun系列。

Gucci Off the Grid 環保系列 6 月尾推出

愛護地球，人人有責，GUCCI於今年6月亦加入這個陣營，要說的不就是6月30日正式推出的Gucci Off the Grid系列。

▲ 粉紅色西裝$32,300、白色tank top$3,300、黑色panama羊毛闊褲$9,300、獅子頭頸鏈$8,250、太陽眼鏡售價未定、黑色尼龍Gucci Off the Grid尼龍tote bag$12,200。（攝影：湯炳強）

這個系列的設計非常簡單，以顏色鮮艷的橙和黃色為主打色，配合穩陣的黑色以作後援，最大的賣點當然離不開最受大家愛戴的Monogram圖案，不過，物料方面卻100%全面投入環保世界。

▲ 黃色Gucci Off the Grid尼龍背囊$15,300。（攝影：湯炳強）

首先該系列的尼龍面料來自經註冊的Econyl regenerated Nylon，這些堅韌的尼龍背後由魚網、舊地毯和一些廢料經重新加工後製造。

▲ 橙色Gucci Off the Grid尼龍拉鏈細袋$8,800。（攝影：湯炳強）

此外，袋身的金屬部分、包裹著尼龍邊緣部分的皮料，甚至細微如縫製袋身的尼龍線，都是用上循環再用的物料生產，整個Gucci Off the Grid系列可說是品牌首個百分百擁抱環保的手袋系列，一點都不讓Prada的Re-Nylon專美。

記者：何偉雄

模特兒：Alexia R.@Primo

髮型、化粧：Chris Lam

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