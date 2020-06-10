【南韓疫情】隱瞞病情致80人確診　南韓「毒教師」飽受全國輿論攻擊嚴重抑鬱住院

▲ 南韓「毒師」飽受全國輿論攻擊嚴重抑鬱住院。

南韓新冠肺炎疫情反覆，早前仁川一名補習老師去過梨泰院夜店後確診，卻隱瞞病情最終致80人確診。該老師在治療新冠肺炎期間透過電視、手機看到自己被全國輿論攻擊後，感到巨大的心理負擔。雖然新冠肺炎已經痊癒，但就因為嚴重抑鬱而在醫院留醫。

據《朝鮮日報》報道，被稱為「說謊老師」的25歲仁川男補習老師於上月9日因新冠肺炎入院，至6月5日完全康復，不過仍在醫院留醫。

據悉，他在住院期間透過病房電視、手機看到自己被全國指責、攻擊，被稱為「說謊老師」，以及傳染許多人後，感到巨大的心理負擔及折磨。另外，由於他在最初接受防疫部門調查時，隱瞞病情及路線，終致學生、同事、學生家長、的士司機等多達80人感染，仁川市政府將以違反傳染病相關法律，提起刑事訴訟，因此出院後他還要接受警方調查

據他身邊的朋友指，還在大學就讀4年級的他或不能再返回學校，也有朋友指他可能很難受，說不定還會再做出極端的選擇：

他有可能無法捱過這關，其實先前他因無法接受自己的性傾向，而有過數次輕生紀錄。

據悉，擔任數學補習老師的「說謊老師」本身專業並非數學，但他在指導數學科這方面十分卓越。他除了在仁川某學院擔任講師外，還因為口碑很好，而1對1幫初中學生補習。另外，有指曾任情報機關幹部的一名仁川權威人士也把孫女的數學科交給他，幸好祖孫二人的檢測結果為陰性。

「說謊老師」被揭發始末：【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜