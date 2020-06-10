【恐怖豬骨】2歲男童飲豬骨湯吐出生鏽針頭　屠宰場：打疫苗斷針屬正常

▲ 2歲男童喝豬骨湯吐出生鏽針頭。

煮食前除了要洗淨食材，還要檢查清楚是否有異物，一名2歲多的男童在家中喝豬骨湯時，險些吞下一根針頭，男童父親檢查後，估計是豬肉注射疫苗時斷掉的針頭。不料，當地媒體向屠宰場查詢時，對方卻回答「針頭斷屬正常範圍」。

事發於廣州番禺，男童父親賴先生表示，當日他在一家超市購買了一條豬鮮脊骨，以及雞胸肉、苦瓜、山藥等，回家煲湯給家人喝。

兒子喝湯吐出針頭

不過，當2歲多的兒子飲湯時，卻指豬肉裡有骨頭，於是把整塊肉吐出來，賴先生一看，才發現兒子吐出了一根針頭，令他非常吃驚。

賴先生指出，當日超市已事先將豬骨肉切好，他回家洗淨後就放入鍋中燉湯，過程中不會有機會出現針頭被誤掉入豬骨肉的情況。他再研究針頭，看起來像針筒注射的針頭，而前端更出現生鏽，擔心針頭會帶有病毒病菌。

當地超市負責人指，是第一次遇到這樣的情況，會再作進一步調查。而屠宰場負責人則指，豬隻打針時會痛和掙扎，當牠一動針頭就斷，實屬正常。

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責任編輯：王明芳