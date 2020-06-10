【生命奇蹟】2歲港德混血女童患血癌急求骨髓移植　獲美國夫婦捐贈初生男嬰臍帶血續命

▲ 2歲港德混血女童Livia確診罕見血癌，幸獲捐贈臍帶血續命。

一個小決定，可能會為別人帶來新希望。今年初，2歲港德混血女童Livia確診罕見病「急性骨髓性白血病第七型」，生命危在旦夕。醫生告知父母，Livia急須在6月前進行骨髓移植。多個月來，家人透過網絡向全球呼籲，懇求有心人捐贈骨髓。直至近日，終於有好消息傳來，Livia獲贈一名初生男嬰的臍帶血續命。

自Livia病況公開後，家人一直在網上呼籲有心人捐贈骨髓，並為她建立Facebook專頁「Saving little Livia 救救小女孩Livia」，而本周一終於有好消息傳來。據知，Livia將會獲贈一名初生男嬰的臍帶血。

▲ Livia家人感謝9歲男童捐贈臍帶血，並為男童生辰上一句「生日快樂」。（圖片來源：Saving little Livia 救救小女孩Livia）

該男嬰的父母是一對美國夫婦，9年前男嬰出生時，父母決定把孩子的臍帶捐贈給當地臍帶血庫，令Livia有幸在9年後的今日，成為男嬰的臍帶血「受贈者」。Livia的家人盛讚這對父母的慷慨決定，並在網上繼續呼籲繼續支持骨髓捐贈，為不幸的人重燃希望：

這臍帶血為Livia的生命燃點了新希望。 我們非常感謝上天安排了這百萬分之一的可貴機會給我們家的小天使Livia，請大家繼續為Livia祈禱，使她勇敢地接受未來更多的挑戰。

▲ Livia原本是一個活潑好動的小女孩，卻在今年初確診罕見血癌。（圖片來源：Saving little Livia 救救小女孩Livia）

Livia與港媽余小姐與德國裔爸爸居於英國倫敦，她在2月初起持續發燒，全身飽受錐心刺骨的關節及骨痛，確診患上罕見血癌後，3月尾進行化療，之後出現脫髮、體重嚴重暴跌的情形。

受新冠肺炎疫情影響，媽媽余小姐透過視像與身在醫院的女兒見面時，當時女兒一句：「Mom, are you crying? 」（媽媽，你在哭嗎？）令余小姐即時情緒崩潰，大哭起來，較早前報道請見【下一頁】。

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責任編輯：陳昊淋