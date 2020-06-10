7.28夫婦被控暴動續審　辯方質疑通訊辦職員未獲許可檢證物官拒作警告

▲ 案件於區域法院續審。（資料圖片）

去年7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生被控暴動罪，夫婦另被控無牌管有無線電通訊器具罪，案件早前於區域法院開審。辯方早前指，檢驗涉案通訊器的通訊辦職員沒有獲相關許可，要求法官警告通訊辦職員遭檢控的風險。

案件今（10日）於區域法院續審，法官拒絕作出警告，認為職員協助警方檢驗物品，不符合使用或管有的定義，又指辯方提出私人檢控的可能性，屬於瑣碎無聊、無理纏擾及具壓逼性。

▲ 被告湯偉雄（38歲）（右）及杜依蘭（41歲）（左）。（資料圖片）

涉案被告夫婦湯偉雄（38歲）及杜依蘭（41歲），與17歲女生，同被控1項暴動罪；另外，被告夫婦各被控1項無牌管有無線電通訊器具罪。

辯方早前指，檢驗涉案通訊器的通訊辦職員沒有獲相關許可，要求法官警告出庭作證的通訊辦職員，可能有遭檢控的風險。控方反對，指出律政司會向證人發出豁免起訴同意書，即使被告向證人提出私人檢控，律政司亦會介入。

法官今就有關議題作決定，指不認為辯方早前所呈上的案例適用於本案，通訊辦證人雖然沒有涉案無線電通訊器的管有許可，但證人基於其公職，而須協助警方去檢驗涉案物品，並不符合無牌管有或使用的定義。

法官續指，若證人因檢驗證物而遭刑事檢控，於理不合及不符合公眾利益，又指律政司會向3名證人發出豁免起訴同意書，即使辯方提出被告對證人作出私人檢控的可能性，律政司亦會介入中止檢控。

法官又指，雖然辯方可能會對律政司介入檢控的決定作出司法覆核，但爭辯空間不大，重申證人是基於公職而協助警方，辯方提出私人檢控的威脅實屬瑣碎無聊、無無理纏擾及具壓逼性，律政司介入私人檢控合乎公眾利益，又指證人被檢控及入罪的風險極低，法官故拒絕向證人作出有關警告。

控罪指，湯及杜於2019年7月28日在西源里沒有適當牌照，各管有1套無線電收發器，牌子為BAOFENG 、型號為UV-X9PLU。

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記者：王仁昌