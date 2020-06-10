【單親哀號】父母離婚大受打擊返學跳樓亡　12歲女兒留下遺書︰希望父母復合

▲ 內地一名12歲女童不堪父母離婚，大受打擊下，返學校跳樓自殺。

父母離婚，對孩子或造成不可挽回的創傷。內地湖南一名12歲女生，疑受父母離異的打擊加上壓力下，返學上完堂衝出5樓班房一躍而下死亡。女生寫下遺書託同學轉交父母，字裡行間懷念昔日一家三口的幸福生活，希望父母在她死後能破鏡重圓。

據內地傳媒報道，湖南常德市近日發生一宗學童墮樓悲劇，事發於6月4日上午約9時，12歲女童蘭蘭（化名）上完第一堂國文課後，將一封遺書交給同學，然後衝出5樓課室，跨越欄杆一躍而下，送院搶救無效身亡。

在遺書中，蘭蘭感激媽媽12年的養育之恩，但字裡行間仍懷念昔日一家三口幸福之情，感謝爸爸給予她的條件與關愛，希望爸爸能改掉壞習慣，讓媽媽笑口常開，兩人最終能夠復合。

媽媽，希望在我死後，你能不再悲傷……最後我還是希望你與爸爸復婚，媽媽，我愛你。

▲ 女童自殺前將遺書交給同學。（微博圖片）

蘭蘭在遺書中又言，知道媽媽未能走出失婚陰影，一直活在悲傷中，並對她的管教更嚴厲。蘭蘭的同學透露，蘭蘭備受壓力，曾向同學表示想跳樓輕生，或者離家出走遠離媽媽，但同學以為她說笑不以為然，豈料最終發生慘劇。而案件正作進一步調查中。

案件引起內地廣大網民討論，認為現今不少父母作離婚的決定輕率，必須顧及孩子的感受。網民又言，女兒的死亡難以促成父母復合，反而令雙方有心結，矛盾更大，事件令人悲哀。

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責任編輯︰林綺玲