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【籌備婚禮】嫌女友嫁妝得一層樓　男友呻負擔婚禮開支大：太不公平了

親子 13:31 2020/06/10

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

台灣一名男網民痛批女友的嫁妝只有2樣，自己獨立承擔婚禮開支。

結婚是人生大事，但往往有不少準新人在籌備婚禮的過程中，難以達成共識，導致大家不歡而散。台灣一名男網民於Facebook發帖，指與女友已到談婚論嫁的階段，但女方的嫁妝只有2樣，婚禮上其他細節均有男方包辦，令他崩潰責罵女方，「當我很有錢是不是？」然而，網民卻批評男方身在福中不知福。

台灣一名男網民以匿名投稿，於Facebook專頁《靠北女友》大吐苦水，指將與女友結婚，目前正在籌備婚禮的事宜，惟他批評女方的嫁妝只有一棟價值1400多萬台幣（約365萬港幣）的台中透天厝（排屋），以及一條金鏈，而男方則需要負責婚禮的一切，包括家具、禮餅、結婚場地及婚紗照等。女方僅僅2樣嫁妝令男方難以接受，他崩潰表示，

會不會太不公平了？都要我處理，當我很有錢是不是？

網友笑爆：放過女方

帖文引來網民熱議，男方被網民嘲笑身在福中不知福，「典型的吃米不知道米價！光是現值1400多萬的單位就能抵掉你所有的開銷，況且還是個會升值的不動產」。不少網民希望男方放過女方，「讓那女人走，她值得更好」、「機會請給下一位候選好嗎」及「你可以放生換我來娶嗎」。也有網民認為男方在炫耀，「這是炫耀文嗎？」

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責任編輯︰王俊賢

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