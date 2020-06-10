【只演4場】日本殿堂級音樂家久石讓12月再度訪港　再奏《魔女宅急便》優先網上實名訂購須知【內附連結】

▲ 久石讓音樂會門票優先預訂只接受網上實名訂購，會於6月22日公布詳情。

負責多部宮崎駿吉卜力動畫電影配樂的日本殿堂級音樂家久石讓，將於今年12月重返香港舞台，並迎接他的70歲大壽。他會與香港管弦樂團（港樂）合演一系列廣受大眾歡迎的經典作品，以及首度演出兩首管弦樂作品。演出只限4場，優先訂票亦只接受網上實名訂購。

▲ 音樂會舉行日子恰巧是久石讓的70歲大壽，他將會與樂迷過生日。（fb圖片）

喜歡日本動畫大師宮崎駿的動畫，對「久石讓」這名字絕對不會陌生。久違兩年，久石讓終於再度訪港，將會在12月4至6日在香港文化中心音樂廳舉行4場《亞洲萬里通榮譽呈獻：久石讓音樂會》，屈時更是大師的70歲大壽，即是他會與樂迷共同度過這難忘時刻。

▲ 久石讓4埸演出會包括吉卜力著名的動畫《魔女宅急便》的組曲。（網上圖片）

4場的音樂會會演出兩套節目，當然包括有膾炙人口的吉卜力動畫配樂，曲目包括《魔女宅急便》組曲、作品《Woman》、《遇見》弦樂版、全球首演的第二交響曲（Symphony no. 2），以及由日本圓號演奏家福川伸陽、港樂首席圓號江藺及聯合首席圓號柏如瑟合奏、於香港首演的3支圓號協奏曲《邊界》。

▲ 日本殿堂級音樂家久石讓，將於12月4至6日在香港文化中心音樂廳舉行4場音樂會。（fb圖片）

久石讓音樂會門票優先預訂只接受網上實名訂購，先到先得，不設任何折扣優惠，詳情將於6月22日在港樂網站公布，樂迷不容錯過。

《亞洲萬里通榮譽呈獻：久石讓音樂會》詳情︰

日期︰12月5日（星期六）8pm及12月6日（星期日）3pm

地點︰香港文化中心音樂廳

票價︰$1,480、$1,080、$780、$580

曲目︰

《遇見》弦樂版

《邊界》，圓號協奏曲（香港首演）

《Woman》

《魔女宅急便》組曲

日期︰12月4日（星期五）8pm及12月5日（星期六）3pm

地點︰香港文化中心音樂廳

票價︰$1,480、$1,080、$780、$580

曲目︰

《Woman》

《魔女宅急便》組曲

《第二交響曲》世界首演

網上購票須知︰www.hkphil.org/tc/what-s-on/2021sub/asia-miles-proudly-sponsors-joe-hisaishi-in-concert-online-booking-notice

記者︰黃依情