【親子共讀】復課也可去一趟視像親子旅行　澳洲旅遊局推免費電子書遊墨爾本【內附連結】

▲ 澳洲旅遊局推出免費視像兒童電子書，讓親子以眼睛去旅行，來到墨爾本，可以一見樹熊、袋鼠。（網頁截圖）

雖然本港的新冠肺炎稍為放緩，但大家還是未敢外遊，其實「足」不出港的日子，都可以用眼睛去旅行，維多利亞州旅遊局推出了全新免費視像兒童電子書《Where in the World is Melbourne？》，透過視像講故事的形式，讓大人跟小孩認識墨爾本的大街小巷，以及具代表性的代區，看罷後就像遊歷了一次墨爾本，看了就當去了！

電子書以故事形式帶出墨爾本的特色及景點，圖畫精美，內容簡單易明，節奏明快，家長不用多解釋，小朋友都會看得明。

▲ 維多利亞州旅遊局推出了免費視像兒童電子書《Where in the World is Melbourne？》，透過視像講故事形式，讓大家認識墨爾本的風土人情。

電子書的內容，由兩個不同的角度出發，一個是當地家庭，另一個是海外家庭，敍述兩個家庭在墨爾本的美好體驗。

海外家庭由發一場白日夢開始，展開他們的墨爾本冒險之旅，其中哥哥跟野生動物一起露營、媽媽到訪村落，婆婆就欣賞街外的塗鴉，各自各精采。

當地家庭的故事，就在他們居住的地方經歷一段充滿創意、文化的旅程。

▲ 電子書以故事形式帶出墨爾本旅遊體現。

故事出現的地方，包括墨爾本城內的大街小巷，還有著名的墨爾本板球場、自然景觀的十二門徒石等等。

維多利亞州旅遊局首席執行官Brendan McClements指出，現在於疫情下﹐全球旅遊受到限制，小孩擁有無限的想像力，希望透過這本電子親子書，讓他們夢想有一天可以遊覽墨爾本和維多利亞州，認識這個美好的地方。

▲ 故事以本地家庭及海外家庭的角度出發，探索墨爾本的精采一面。

記者：楊樂天