【親子共讀】復課也可去一趟視像親子旅行　澳洲旅遊局推免費電子書遊墨爾本【內附連結】

▲ 澳洲旅遊局推出免費視像兒童電子書,讓親子以眼睛去旅行,來到墨爾本,可以一見樹熊、袋鼠。(網頁截圖)

雖然本港的新冠肺炎稍為放緩,但大家還是未敢外遊,其實「足」不出港的日子,都可以用眼睛去旅行,維多利亞州旅遊局推出了全新免費視像兒童電子書《Where in the World is Melbourne?》,透過視像講故事的形式,讓大人跟小孩認識墨爾本的大街小巷,以及具代表性的代區,看罷後就像遊歷了一次墨爾本,看了就當去了!

電子書以故事形式帶出墨爾本的特色及景點,圖畫精美,內容簡單易明,節奏明快,家長不用多解釋,小朋友都會看得明。

▲ 維多利亞州旅遊局推出了免費視像兒童電子書《Where in the World is Melbourne?》,透過視像講故事形式,讓大家認識墨爾本的風土人情。

電子書的內容,由兩個不同的角度出發,一個是當地家庭,另一個是海外家庭,敍述兩個家庭在墨爾本的美好體驗。

海外家庭由發一場白日夢開始,展開他們的墨爾本冒險之旅,其中哥哥跟野生動物一起露營、媽媽到訪村落,婆婆就欣賞街外的塗鴉,各自各精采。

當地家庭的故事,就在他們居住的地方經歷一段充滿創意、文化的旅程。

▲ 電子書以故事形式帶出墨爾本旅遊體現。

故事出現的地方,包括墨爾本城內的大街小巷,還有著名的墨爾本板球場、自然景觀的十二門徒石等等。

維多利亞州旅遊局首席執行官Brendan McClements指出,現在於疫情下﹐全球旅遊受到限制,小孩擁有無限的想像力,希望透過這本電子親子書,讓他們夢想有一天可以遊覽墨爾本和維多利亞州,認識這個美好的地方。

▲ 故事以本地家庭及海外家庭的角度出發,探索墨爾本的精采一面。

記者:楊樂天