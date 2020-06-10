【患難見真情】妻子患乳癌怕成負累主動離婚　丈夫不離不棄照顧打動芳心復婚

▲ 妻子患乳癌怕成負累主動離婚，丈夫不離不棄照顧打動芳心復婚。

真摯的愛情最令人動容。內地一名女子數年前患上乳癌，發現時癌細胞已擴散至淋巴，她怕成為丈夫的負累，於是主動提出離婚，但「被離婚」的丈夫，不但沒有另尋新歡，反而不離不棄照顧她，最終打動妻子芳心复婚，相約共度餘生。

現年46歲的董艷鳳和小5歲的王健於2001年結婚，兩人本身是青梅竹馬，婚後一直過著平淡幸福的生活。惟2012年時，董艷鳳發現胸部有硬塊，最初她不以為意，直至求診後確認患上乳癌，癌細胞更已擴散至淋巴。

董艷鳳深怕自己成為了丈夫的負累，她不想再拖累對方，於是在2012年第一次提出離婚，更希望丈夫再找另一位伴侶。

他也不是七老八十，他多年輕呀。

董艷鳳提出離婚後，王建一直不同意，但她一直堅持離婚，不想再耽誤丈夫時間，於是最終在2014年簽署離婚協議書。

不過離婚後，王建卻不離不棄，一直守候在妻子身邊，照顧她每日三餐，又陪伴她到醫院覆診。由於治療費用昂貴，為了籌錢為妻子治病，丈夫王健賣掉房子和家裏值錢的東西，又四出向親友借錢，更直言家裏有的錢都全用在妻子身上。

房子甚麼的一切都不重要，有妳比甚麼都重要，這輩子我都不會拋棄你。

董艷鳳最終被丈夫的深情打動，於去年5月同意與丈夫復婚。不過董艷鳳的病情於婚後繼續惡化，去年11月癌細胞擴散至骨骼，今年4月更發現擴散至大腦，但每次到醫院治療，王建都會陪伴在側，董艷鳳對此亦深受感動。

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責任編輯：羅嘉欣