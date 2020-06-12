【減肥恩物】平民補品玉米鬚功效多 中醫拆解玉米鬚茶：可降三高+減肥瘦身
保健美顏 12:27 2020/06/12
看似平平無奇又便宜的玉米鬚，其實營養價值甚高！不但可以祛除體內濕氣，三高人士飲用更可降血脂、血壓、血糖，另外在婦科病方面，也可預防習慣性流產、乳汁不通等，功效甚多！
玉米鬚茶味甘性平、消暑清熱
註冊中醫彭淑儀指，玉米鬚茶又叫龍鬚，中醫認為其味甘性平，有涼血瀉熱、利尿消腫、清肝利膽的功效。
功效：
由於夏季暑氣重，玉米鬚可製成茶，當夏天保健飲料：
- 祛除體內濕熱之氣
- 消暑清熱
- 利尿、消腫
- 減肥瘦身
亦有以下治療功效：
- 降血脂、血壓、血糖
- 治療腎炎水腫
- 治療肝炎
- 治療高血壓
- 治療膽囊炎
- 治療膽結石
- 治療糖尿病
- 治療鼻竇炎
- 治療乳腺炎
- 預防習慣性流產、妊娠腫脹、乳汁不通
故此，特別適合以下人士飲用：
- 減肥人士
- 高血脂、高血壓、高血糖的病人。
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記者：楊宛茜