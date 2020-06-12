【減肥恩物】平民補品玉米鬚功效多　中醫拆解玉米鬚茶：可降三高+減肥瘦身

▲ 中醫拆解玉米鬚功效。

看似平平無奇又便宜的玉米鬚，其實營養價值甚高！不但可以祛除體內濕氣，三高人士飲用更可降血脂、血壓、血糖，另外在婦科病方面，也可預防習慣性流產、乳汁不通等，功效甚多！

玉米鬚茶味甘性平、消暑清熱

註冊中醫彭淑儀指，玉米鬚茶又叫龍鬚，中醫認為其味甘性平，有涼血瀉熱、利尿消腫、清肝利膽的功效。

功效：

由於夏季暑氣重，玉米鬚可製成茶，當夏天保健飲料：

祛除體內濕熱之氣

消暑清熱

利尿、消腫

減肥瘦身

亦有以下治療功效：

降血脂、血壓、血糖

治療腎炎水腫

治療肝炎

治療高血壓

治療膽囊炎

治療膽結石

治療糖尿病

治療鼻竇炎

治療乳腺炎

預防習慣性流產、妊娠腫脹、乳汁不通

故此，特別適合以下人士飲用：

減肥人士

高血脂、高血壓、高血糖的病人。

玉米鬚食譜請看：【下一頁】

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記者：楊宛茜