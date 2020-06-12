【減肥恩物】平民補品玉米鬚功效多　中醫教製4款玉米鬚茶降三高祛濕

▲ 中醫教製4款玉米鬚茶降三高祛濕。

看似平平無奇又便宜的玉米鬚，其實營養價值甚高！不但可以祛除體內濕氣，三高人士飲用更可降血脂、血壓、血糖，另外在婦科病方面，也可預防習慣性流產、乳汁不通等，功效甚多！註冊中醫彭淑儀就分享了4種玉米鬚茶的製法，大家不妨參考！

1. 水煮玉米鬚茶（最簡單方法）

適合：所有體質適用

功效：清熱消暑，祛濕消腫

材料（1人份）：玉米鬚（1個玉米內取出）

做法：備適量玉米鬚，下鍋大火煮水約10分鐘，然後轉小火。用漏勺將玉米須篩出，等湯涼了就能喝了。

2. 紅棗玉米鬚茶

適合：女士月經期前或後

功效： 補血美顏，祛濕利尿

材料（1人份）： 玉米鬚、紅棗2粒、紅糖適量

做法： 將新鮮的玉米須取出，洗淨後泡水。將準備好的原材料下鍋和水煮約20分鐘。煮好後盛出湯，放涼後即可飲用。

3. 苡仁玉米鬚茶

適合：尿黃，面油，暗瘡，口臭，汗臭明顯，濕疹，皮炎等（濕熱體質人士）

功效：清熱祛濕，利尿消炎

材料（1人份）：玉米鬚、生熟薏仁30g、白茅根10g。

做法：將所有材料洗淨，放入鍋中加入清水，煲30分鐘即可飲用。

4. 石斛玉米鬚茶

適合人士：尿少，口舌皮膚乾燥，煩渴，晚睡等等（陰虛火王體質）

材料（1人份）：玉米鬚、石斛5g、蘆根5g。

功效：養陰清熱，生津止渴

做法：將著三種原料一起放入茶杯中，然後衝入開水，十分鐘之後揭蓋服用，每天服用一次就可以了。

注意事項：

1. 注意用量

雖然玉米鬚對身體沒有副作用，但是本著適度的原則，還是建議每次的用量以3-5克為好。

2. 勿空腹飲用

在飲用玉米鬚做的茶時，最好不要空腹喝。空腹的時候血糖降低，飲用玉米鬚茶會適得其反。

3. 選用新鮮玉米須

製作玉米鬚茶一般選用包裹在玉米葉內新鮮玉米鬚，而不用裸露在外的。如果是用風乾的玉米鬚泡茶，要用儲藏良好的，不用發霉或者有異味的。

便宜的玉米鬚，居然有多種功效，請睇：【下一頁】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：楊宛茜