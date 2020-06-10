【新冠肺炎】陳肇始：截至5月底收集12份「恢復血漿」　3名危殆病人接受治療後病毒量減少

▲ 截至5月31日，香港紅十字會輸血服務中心共收集了12份「恢復血漿」。

醫管局現時有使用由新冠肺炎康復者捐出的「恢復血漿」，作治療其他患者的臨床用途。食物及衞生局局長陳肇始回覆蔣麗芸議員查詢表示，已有4份「恢復血漿」應用於治療3名危殆病人，據香港大學的研究的早期數據，病人在接受「恢復血漿」治療後病毒量明顯減少；至於與其他治療方法的比較，則仍有待進一步的臨床研究結果。



陳肇始又指，截至5月31日，香港紅十字會輸血服務中心共收集了12份「恢復血漿」，分別由8名康復者捐贈。根據醫管局相關的臨床管理指引，經深切治療部醫生及傳染病學醫生評估後，可考慮對出現急性呼吸窘迫綜合症的嚴重個案使用「恢復血漿」治療。

她又指，「恢復血漿」可以儲存一年，而醫管局及輸血服務中心現時未有就「恢復血漿」的儲備訂立目標，但會繼續按需要進行招募及採集，為未來的疫情作好準備。

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責任編輯：陳子謙