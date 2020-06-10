【金都】鄧麗欣拍拖著重建立互信關係　Stephy結婚只要求男友做一件事

▲ 鄧麗欣（Stephy）在《金都》探討婚姻和愛情關係。

獲頒第39屆香港電影金像獎新晉導演獎的黃綺琳（Norris），其首部執導作品《金都》由鄧麗欣（Stephy）及朱栢康主演。鄧麗欣在《金都》飾演於金都商場工作的30多歲婚紗店店員，戲中被拍拖兼同居多年的男友瘋狂催婚，令她反思結婚生子是否就是愛情最美好的結局。

▲ Stephy憑著主演港片《金都》，獲得人生中第二次香港電影金像獎最佳女主角提名。（劇照）

鄧麗欣接受TOPick訪問，大談兩性相處之道。「戲裏，阿芳是一個無想法、不太知道自己想點的女仔，我和她完全不同。某程度上，我的內心也有阿芳的影子。」鄧麗欣如是說。

鄧麗欣在《金都》飾演張莉芳，30歲出頭，在金都3樓一間裙褂、婚紗租賃店打工，與商場內一間婚禮攝影專門店的年輕東主Edward（朱栢康飾）拍拖7年，人人都認為Edward是她的王子，Edward和他媽媽都向她催婚，不過和他同居後，阿芳對於婚姻卻裹足不前。到底結婚生仔是否就是女性對愛情的大團圓結局？

Stephy笑言，她覺得阿芳有點似編劇兼導演黃綺琳，所以肢體動作都有點模仿對方。

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▲ Stephy指出，能否互相信任對於一段關係能否長期發展十分關鍵。（陳智良攝）（陳智良攝）

不再唯唯諾諾

談到阿芳這個角色，Stephy笑稱︰「阿芳有的地方似10年前的我，譬如猶疑。我都算是一個幾猶疑的人，許多事我的態度都是無所謂，有人問我：『咁樣得唔得？』我會猶疑地答：『都得啦。』但我發覺人長大了，就不可以再是這種個性。」

戲中阿芳不停被男友催婚，男友媽媽甚至幫她決定買樓，令她大感難受。若面對如此情況，Stephy可會接受？「我會走咗！」她笑道。

▲ 電影借阿芳為了賺快錢而和內地人楊樹偉（金楷杰飾）假結婚一事，引伸出不是真心相愛的婚姻會否也是「假結婚」？（劇照）

她強調很需要自己空間，討厭被管束。「如Edward不停地問阿芳行蹤，就是不信任的表現，我是不能夠接受的。一段關係要長時間發展，若果因為不信任而要不斷解釋，會令人好攰。我都曾經遇上喜歡管人的另一半，試過因為我兩個鐘內沒有打電話回覆他，他便打電話給我身邊的朋友找我，這種行為我覺得很難接受。」

無論如何，Stephy都是既重視愛情，也會擁抱婚姻的人。「愛情是兩個人的事，但婚姻牽涉的人事太多。有時為了成就一些事便要妥協。」她認為即使有了家庭，都需要尋找自己的世界。

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▲ 《金都》以太子的金都商場為背景，全片也大部分拍攝於太子該區拍攝。（劇照）

重視求婚者誠意

談到與男主角朱栢康的合作，Stephy就說︰「現實和戲都一樣，他的性格是uplifting，我是比較calm；他是奉獻，我便是接受那個。很慶幸和他雖然之前互不相識，第一次合作卻很自然地有火花。」

Stephy坦言最初聽到戲名時，還以為是古裝片，皆因她完全不知道金都商場的存在。「我接拍本片後，才首次去這商場。我去完便想像到，一個女仔日日接觸婚紗和婚嫁用品，真是會對婚姻麻木。就好像我因為工作關係，着得太多婚紗了，所以對於自己結婚穿婚紗，我也是不期待。」

事實是36歲的Stephy在愛情路上久經歷練，對浪漫已有不同看法。「10年前的我，會憧憬童話的婚禮畫面。但參加朋友的婚禮多了，再加上自己做這一行，到結婚時，我就不想再表演了。」

▲ 現實中鄧麗欣已找到她的王子（台灣前棒棒堂成員「王子」邱勝翊），二人於2018年公開戀情，並曾以情侶檔姿態拍廣告。（影片截圖）

她嬌柔地說︰「每個女仔都鍾意人氹，我會重視求婚多一點，但不是要搞大龍鳳，而是要真誠、令我感覺到他需要我。即是他的speech，緊要過他的裝潢。至於理想中結婚模式？我真心無諗，其實開心就得了，最緊要是親人都在身邊。」

金都與中港婚姻

黃綺琳畢業於2012年浸大電影電視與數碼媒體藝術（製作）碩士課程，於《金都》讓她榮獲金像獎新晉導演殊榮前，此劇本已是第4屆「首部劇情電影計劃」大專組的優勝作品之一，因而獲政府電影發展基金撥款支持拍攝。

▲ 黃綺琳是《金都》編劇兼導演。她因為自小居於太子金都商場對面，所以由此平民婚嫁聖地聯想到婚姻，作為其首部電影題材。（陳智良攝）

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黃綺琳自言一直有留意Stephy在眾多港產商業愛情片的演出，特別喜歡她在彭浩翔執導《破事兒》中跟阿嬌鍾欣潼合演的單元《大頭阿慧》，覺得她的演繹十分自然，因此首次做導演便邀請她合作，幸好Stephy喜歡其創作的劇本而欣然合作。

為何會選擇以位於太子這個平民婚嫁聖地金都商場為故事背景？Norris解釋︰「因為我在太子長大，正是住在金都商場對面，所以一直都想做一個故仔圍繞這商場，也因此我們覺得應該講婚姻這個題材。」

▲ Stephy非常願意支持港片新導演。（陳智良攝）

為何會跟中港婚姻假結婚扯上關係？「金都商場特別在除了以婚嫁服務為主題外，樓上有住宅、中醫館、樓下則有中港旅巴站，我覺得是很有趣的社區。由此令我想到可否討論中港婚姻？由婚姻這個題材想到假結婚，都是對婚姻的諷刺。」

Stephy就說特別喜歡片中一句對白︰「『如果我唔鍾意佢，都同佢結婚，咁算唔算假結婚？』當然，戲裏講真的假結婚，但引伸於不是真心相愛的結婚，其實都是一種欺騙。我覺得這句說話幾精警。」（《金都》6月11日上映）

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髮型︰Vince Pang @ IL COLPO Group（鄧麗欣）、Yvonne Yeung（黃綺琳）

化妝︰Cyrus Lee（鄧麗欣）、Yvonne Yeung（黃綺琳）

服裝︰Blumarine（鄧麗欣）、J. Crew（黃綺琳）

珠寶︰Qeelin（鄧麗欣）

場地︰SOHO House

記者：胡慧雯