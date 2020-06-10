【新冠肺炎】逾7200人曾入住檢疫中心　2%之後確診

▲ 本港自爆發疫情以來，檢疫中心錄逾7,200人次入住。（資料圖片）

政府自今年2月，徵用房委會的火炭駿洋邨，作為檢疫設施至今。政府稱，至今逾7,200人曾入住檢疫中心，其中142人入住期間出現病徵，其後證實確診。食物及衞生局局長陳肇始認為，這證明檢疫中心發揮作用，有效避免社區爆發。

陳肇始今（10日）回應立法會議員田北辰的書面質詢時稱，目前政府提供的檢疫單位，超過八成來自駿洋邨。即使過去一個多月，疫情稍為緩和，但每天平均仍需繼續使用駿洋邨約200個單位。

她稱政府一直透過加建工程，增加檢疫設施，預計竹篙灣官地及另一幅預留作日後旅遊發展之用地，會加建檢疫單位，可於7至9月分階段落成，提供額外約1,500個單位。屆時若疫情保持穩定，而本地又無出現來源不明的社區爆發，政府會盡快停止使用駿洋邨作為檢疫中心，讓準租戶盡快入伙。

房委會已向獲編配駿洋邨的準租戶，提出特別安排，可讓他們選擇保留已預配單位，直至入伙；或申請入住屯門寶田中轉屋；或取消今次編配，在其公屋選區的其他屋邨，重新編配另一合適的單位。

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責任編輯：吳卓峰