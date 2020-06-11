【新手爸爸】林子善當爸爸更感父母恩　為照顧妻女：我怎樣都頂得住

▲ 林子善當爸後明白父母的偉大。

有人說，男人當了爸爸後，淚腺變得發達，愈來愈感性，林子善就是最佳例證！38歲的林子善今年將首度以爸爸身份過父親節，他接受TOPick訪問細說當爸感受時不禁兩度感觸落淚，感恩小女兒挑選他們當父母，這小天使的降臨令子善變得成熟，早前太太擔心疫情下被解僱，子善盡現一家之主的責任心，對愛妻說：「不用怕，我怎樣都頂得住。」

養兒方知父母恩，子善帶淚感謝父母的包容：「明白父母的偉大，會將這份愛說出口。」

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▲ 林子善跟女兒林以晴。（湯炳強攝）

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林子善有女萬事足

林子善太太董佩欣於去年12月29日誕下小千金林以晴，子善「升呢」為人父，記者眼前這位新手爸爸一副有女萬事足的模樣，連訪問的地點他也選擇在寓所附近，明顯不想離開囡囡太遠。

當了約半年的新手爸爸，林子善看著寶貝女逐漸成長，甚有滿足感之餘，他亦變得黐家：「女兒原本是一件『小番薯』，近兩個月懂得撩人玩，你不跟她玩就會咿咿呀呀，她又無牙，笑起上來很搞笑。現在返工會捨不得，放工想趕緊回家。總之希望待在女兒身邊，當她叫嚷時，我可以望著她，可以逗她笑。」

▲ 林子善抱著女兒，愛不釋手。（湯炳強攝）

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林子善：一定要錫媽媽

為專心陪伴妻女，林子善停工3個月外，更退股一手經營的龍鳳冰室。工作上作出取捨外，連玩樂時間也犧牲：「覺得是值得，這段期間要跟女兒好好享受相處時光，將來她長大了，叫女兒陪我去飲荼，她可能約了同學仔，都不理我了，所以要盡量珍惜她讓你搓圓捏扁的時候。」

今年首度以爸爸身份過父親節，林子善沒有特別的感受，反之他陪太太入產房，感受到母親之偉大。

所以他決定由今年起，代女兒送康乃馨給太太，直至女兒18歲成人為止：「我會跟女兒說，你不疼錫爸爸不打緊，一定要錫媽媽，因為我見證著整個生產過程，看著媽媽的辛苦，所以母親節比父親節重要。或者我思想比較傳統，男人要承擔整個家庭，這是我的責任，故沒需要特別慶祝。」

▲ 林子善成為晒娃一族，不時於IG分享愛女照片。（取自instagram）

林子善當爸爸後更感性

女兒將林子善融化，他喜歡擁著女兒「對談」，彷彿感應到這位小天使早已挑選他們當父母：「前幾天抱著女兒時，她咿咿呀呀好像有話跟我說。稱女兒是『前世情人』是真的，她不斷跟我傾偈，我的眼淚就不斷流。她好似跟我說：『我以前跟你見過面，你好錫我呢，所以揀了你做爸爸。』，我的眼淚就….」

說畢，林子善忍不著眼濕濕稱：「一說這些，眼淚自然標出來。」

▲ 說到感恩女兒挑選他們當父母，林子善即感觸流淚。

林子善盡責有承擔

變得感性外，當爸後的林子善多了份責任感，除努力賺錢養家，亦學習做個好爸爸：「以前嫌工作無聊就推，現在盡量不揀擇，因為要用最短時間賺一大筆錢，作為女兒日後的學習費用；另外教養方面都好重要，要教她成為一個思想正確的人。」

近日疫情影響下爆裁員潮，林子善透露太太早前曾擔心被裁：「她的公司突然傳出要裁員，擔心被裁會影響女兒的生活，說完更眼濕濕。我跟她說：『不用怕，你休息一年或者兩年都可以，你老公一定頂得住。』有了小孩子後，好多事情要考慮。」

▲ 林子善一家三口幸福滿滿。 （被訪者提供）

林子善拒摧谷女兒

為人父母一定緊張孩子教育，林子善直言拒當怪獸家長，不會過份催谷女兒：「讀名校未必一定出優異生，好似我這些讀Band 5學校，在社會上都可生存，其實要視乎自己勤力與否，另外更重要是學做人。」

為人父親之後，林子善明白爸媽的偉大，所以他更疼惜父母。「對著媽媽，我會愛得更出面。今年媽媽生日，我於IG『放閃』，甫了張跟媽媽的合照，我覺得不需要低調，應該將這份力量感染身邊人，令大家更愛錫媽媽，當你為人父母時，便明白媽媽十月懷胎是很辛苦。」

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▲ 林子善明白母愛偉大，現在更疼惜媽媽。（取自instagram）

將愛傳遞延續

回望自己，林子善感激父母對其包容，讓他追逐演員夢。

說著說著，他再度流下男兒淚：「我跟哥哥讀書不叻，但父母也從沒責怪過我們，沒有跟其他親戚比較，只是叫我加油。我喜歡跳舞，爸爸給錢我去學；我想做海員，就叫我去海員訓練中心報名；想做演員，就叫我畀心機加油，拍多些好戲。從來不會覺得兒子好差或搵不到錢，甚至更以兒子為榮，林子善只是個小演員，但他們會話：『唔係呀，我覺得好叻架。

子善續說：「感恩他們灌輸正確思想給我，希望我可承傳給女兒。」讓子女學懂愛，比一切更重要。

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記者：游艾維