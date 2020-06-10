【天涯俠醫】影帝張家輝+視帝馬國明演「無名英雄」　重溫林峯李施嬅成小生花旦之路

▲ 張家輝暫時最後一套主演TVB的劇集《天涯俠醫》，從今晚起深宵重播。

TVB深宵劇集時段，從今晚起（6月10日）將播映2004年的台慶劇《天涯俠醫》。《天涯俠醫》卡士強勁，由現已為影帝張家輝，夥同當年新人林峯、郭羨妮、唐寧、黃宗澤、李施嬅及馬國明等主演，並有歌手梁詠琪、盧巧音客串，陣容鼎盛。

《天涯俠醫》是TVB首套亦是唯一一套以無國界醫生為題材的劇集，講述「無名英雄」遊走天涯、救死扶傷的傳奇故事。為求場景逼真，當時劇組更斥資前往東非肯亞及廣西拍攝外景，製作非常大規模。

▲ 張家輝與郭羨妮在劇中演一對。（《天涯俠醫》截圖）

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張家輝TVB告別作

此外，劇集演員陣容強大，影帝張家輝夥拍郭羨妮，出演醫生護士的動人戀曲。劇中，張家輝演婦科醫生，郭羨妮做護士，當她發現懷孕時，更同時患有卵巢癌並昏迷，幸於結局時甦醒。

《天涯俠醫》是張家輝在TVB的告別作，他在無綫時曾演過經典劇集《妙手仁心》和《天地豪情》，憑劇集知名度大增，之後轉往電影圈發展，先後憑《証人》及《激戰》兩奪金像影帝，奠定影圈的一線地位。

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▲ 黃宗澤當年是小鮮肉。（《天涯俠醫》截圖）

當年新人變視帝視后

該劇雲集不少當年的電視新人，如林峯、黃宗澤、李施嬅、馬國明及唐寧等，如今眾人都已是一線小生花旦。馬國明更於去年奪視帝，李施嬅亦獲封民間視后，相對當年青澀的模樣，及尚見稚嫩的演技，各人今日都已大躍進。

馬國明一向有「不是醫生但做過最多科醫生」的頭銜，從古至今做醫生的年資長達3000年。而《天涯俠醫》則是他開拓「醫生之路」的起點，演一名兒科醫生。

2012年，他憑《On Call 36小時》的神經外科醫生一件頭首封大馬視帝，至2019年終憑《白色強人》的心胸肺科醫生唐明封香港視帝。

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▲ 李施嬅真係靚足咁多年！（《天涯俠醫》截圖）

李施嬅是2003年的「最上鏡小姐」，而2004年播出的《天涯俠醫》便是她的處女作，演護士Shirley。去年，她宣佈離開工作16年的TVB外闖荷里活，同年憑《金宵大廈》獲網民激讚演技好，惜未能封視后。

今年初劇集《法證先鋒IV》為李施嬅的告別作，演法醫聞家希，與第一次參演劇集一樣都是演醫護人員。

至於《天涯俠醫》的主題曲《心呼吸》由林峯主唱，鄧智偉作曲，鄭櫻綸填詞，也是鄧智偉為林峯寫的第一首主題曲。此後二人合作無間，林峯與鄧智偉創出不少經典劇集歌曲，包括《歲月風雲》插曲《愛在記憶中找你》、《溏心風暴之家好月圓》插曲《愛不疚》，及《雷霆掃毒》片尾曲《幼稚完》等，唱得街知巷聞。

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▲ 林峯與唐寧在劇中演一對。（《天涯俠醫》截圖）

林峯在歌壇及電視圈發展多年，成績不俗，《天涯俠醫》後更奠定其一線小生之位，接連在重頭劇《溏心風暴》系列、《歲月風雲》及《使徒行者》等有出色表現。雖然在未奪視帝獎項時已離巢，但都得到不少觀眾支持。

去年，林峯宣布重返TVB拍劇及再戰樂壇，並已拍完《使徒行者3》，有待播出。

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