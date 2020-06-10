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【自助餐優惠】沙田帝都酒店2+2cafe重推自助午晚餐　最平$458任食海鮮生蠔和牛Movenpick雪糕

精明消費 15:55 2020/06/10

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

沙田帝都酒店2+2 café重推自助餐，有即開生蠔及冰鎮海鮮。（餐廳提供）

沙田帝都酒店2+2 café的自助餐向來受不少自助餐迷歡迎，疫市後餐廳就重推「龍蝦．生蠔．和牛海鮮自助晚餐」，精選一系列生猛新鮮海鮮，由即日起至6月30日供應，於facebook讚好及share更可享低至268元的優惠價。

雲丹蟹籽燒龍蝦（餐廳提供）

2+2 café於6月底前推出的「龍蝦．生蠔．和牛海鮮自助晚餐」包括有多款精選上乘美饌，包括有雲丹蟹籽燒龍蝦、即開生蠔及冰鎮海鮮、香煎M5和牛、火焰松露芝士醬燒原條有骨牛肉眼、火炙照燒和牛壽司卷及Mövenpick雪糕等，種類繁多。

雲丹蟹籽燒龍蝦選用了美國波士頓龍蝦，先將剖半的龍蝦肉面層煎香，放上烤爐燒至金黃微焦，再塗上秘製海膽蟹籽蛋黃醬汁，即席以火槍炙燒，鎖緊肉汁，鮮甜彈牙。

香煎M5和牛（餐廳提供）

生猛海鮮就有無限量供應的即開生蠔，入口滑溜，蠔味濃郁。而一系列冰鎮海鮮包括松葉蟹腳、彈牙藍青口及鮮甜凍蝦等，香甜鮮嫩，更配上多款醬汁配搭。

熱葷方面，特選的M5和牛會放在鐵板上即席燒至7成熟，令和牛面散發出微微焦香及油脂，切開後肉依然粉嫩，肉汁豐腴。

而每晚定時出爐的烤焗原條頂級有骨肉眼排，肉質幼嫩，富濃濃肉香，配上松露芝士醬，再以火槍炙燒，松露馥郁幽香令人人再三回味。

草莓乳酪蛋糕（餐廳提供）

食客可在享用自助餐前讚好「Royal Park Hotel」facebook專頁，以及分享貼文，於入座前出示手機facebook頁面即可享用優惠。

龍蝦．生蠔．和牛海鮮自助餐
午市優惠價︰
周一至周五︰成人$268、小童$198
周六、日及公眾假期︰成人$308、小童$198
備註︰午市不供應龍蝦、和牛及有骨肉眼扒

晚市優惠價︰
周一至周五︰成人$458、小童$358
周六、日及公眾假期︰成人$478、小童$378

訂座電話：2694 3886
地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓

記者︰黃依情

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