【生活智慧】淺色衫意外沾豉油漬　日本洗衣專家教$10輕鬆去污

▲ 日本洗衣專家教用梳打水輕鬆去污。

穿白色或淺色衣服吃飯時，最怕不小心把豉油或汁液滴在衣服上，污漬難洗掉之餘，若用錯方法，更有機會令污漬範圍擴大。日本電視節目《ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識～》就比較以不同方法清洗污漬的效果，並教大家簡單快捷地去污漬。

▲ 節目組比較用梳打水、清水及熱水的去污力，證實梳打水效果最佳。（節目截圖）

不少人沾到醬汁都會用清水洗掉，但原來用清水洗只會令污漬顏色變淺，但範圍卻會擴大，而且未能完全去污。即使以熱水清洗，雖然效果比清水好，但仍無法完全去漬。

▲ 梳打水是去印法寶。（節目截圖）

大家可以在超市或是便利店買一枝碳酸水或者梳打水急救清潔去漬，一般大約$10內就可買到。節目組邀請了洗衣專家廣井修解釋梳打水去污的原理。原來醬油漬難清洗的原因，是因為醬油的份子會卡在纖維裡面，滲透得很深，因此清水無法將份子全部帶走。不過梳打水的氣泡，就能將油份子浮出表面。

碳酸水去印方法︰

Step 1︰先將沾有豉油漬衫鋪平，在豉油漬裡面位置墊上毛巾。

▲ 清潔污漬前，要在衫內裡中間墊上毛巾。（節目截圖）

Step 2︰在衣服上倒一點碳酸水，再靜待數分鐘，令碳酸水滲透污漬間。

▲ 豉油會滲入並卡在衣服纖維間，碳酸水的氣泡可令它們浮出來。（節目截圖）

Step 3︰用毛巾，以拍打方式印走豉油漬，重複進行以上動作幾次，醬油漬就會慢慢減輕，最後更消失不見，去污力比清水和熱水更強。

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責任編輯：王明芳