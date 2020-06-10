半癱漢入院不治被發現肛門塞有紗布　官質疑護老院推卸責任予醫院

▲ 時任牛頭角劍橋護老院主管劉咏梅於死因裁判法庭作供。（資料圖片）

居於護老院的半身癱瘓智障漢不適送院後亡，期間被發現肛門疑塞有紗布等異物，死因聆訊今（10日）續訊。死因裁判官質疑，護老院向傳媒所發的聲明，會將塞紗布的責任推卸給聯合醫院，護老院前主管承認公司曾作出如此猜測，但不同意內容誤導公眾。



死者王志成（60歲）生前入住牛頭角劍橋護老院，2016年1月31日因嘔吐及腹瀉等問題入院接受治療，同年2月2日證實身亡。



死因裁判庭今繼續傳召護老院前主管劉咏梅作供，死因裁判官周慧珠指出，護老院於事發後向傳媒發出聲明，內容提及死者曾到聯合醫院做腸道「手術」，裁判官問及公司是否將責任推卸給醫院。劉承認公司曾作出如此猜測，故提供資料讓警方調查。



死因研訊主任向劉指出，該聲明提及死者一隻手「強而有力」，並有撕開尿片的習慣，院舍在死者送院前，曾鬆開平日用作束縛死者的手套，並帶同1包尿片陪同送院，故死者有機會自己撕爛尿片塞入肛門；聲明又指死者有反抗能力，清醒下不可能被塞肛。



劉回應指聲明是公司發出的，她首次看到聲明時，已是草擬好的版本，而聲明提及的均是公司的猜測，「幫我哋出聲」，不同意內容誤導公眾；另外，劉又指死者平日會發出聲音，被虐應該會有人聽到。



死因研訊主任向劉指出，更表上的出勤紀錄與護理員實際上班時間有出入，更有護理員指更表上有人冒簽等，死因研訊主任向劉提出警告，指其作答內容有機會構成刑事罪行，劉選擇就更表問題一一不作答。



案件早上休庭後，劉一度未有出現，案件延後半個多小時後，劉最終出現，並指她以為是午飯時間，故離開法庭，收到法庭聯絡後才折返。聆訊押後下午續，裁判官特別提醒劉開庭時間，指她若不出現即發出拘捕令。

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記者：林欣樂