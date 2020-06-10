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質疑遺產管理人7年收費逾4億　華懋慈善基金入稟要求交還款項

社會 14:44 2020/06/10

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華懋集團前主席龔如心於2007年逝世。（資料圖片）

華懋慈善基金有限公司日前入稟高等法院，質疑龔如心遺產管理人收費過高，指過往7年收取管理費用逾4.3億元，要求遺產管理人交出收費詳情不果，故入稟要求遺產管理人交代帳目，以及將已收取的管理費交還遺產。

原告華懋慈善基金有限公司；答辯人陳偉棠、黃德偉、莊日杰及劉子邦，陳、黃及莊為羅兵咸永道會計師事務所合夥人，亦為龔如心遺產管理人；劉則為促成羅兵咸永道成為遺產管理人的中間人。

入稟狀指，首3名答辯人分別於2012年及2016年獲委任為龔如心遺產管理人，直至2019年2月止，管理人過去7年支付從遺產中收取管理費用高達4.31億元。

原告指於今年4月透過律師去信3名遺產理人，查詢當中有否重複收費情況，並要求提供收費詳情。遺產管理人於同年5月回覆指當中收費並沒有重複，根據程序指引亦沒有必要提供時數詳情，加上集團規模複雜，故細分時數做法亦不切實際，因此推斷遺產管理人或有不恰當記錄並不合理。

原告於入稟狀指遺產管理人拒絕提供適當記錄，質疑其違反授信責任，要求法庭頌令撤銷有關管理費用，並將已收取的管理費交還遺產，以及交代費目及作出賠償。

入稟狀續指，第4答辯人劉子邦於2011年向龔仁心推薦羅兵咸永道取代之前的遺產管理人，原告指據知劉與羅兵咸永道協議，從遺產管理費中獲10%。原告遂要求劉交還所獲款項予遺產，並要求法庭頒令劉作出賠償及交代帳目。

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記者：林育慧

龔仁心 龔如心 慈善基金 遺產管理 華懋

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