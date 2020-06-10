的士保費大幅上漲20年老車遭拒保 陳帆稱不能干預商業決定
在生意艱難的情況下，近本的士投保費用大增，更有「20年老車」被拒保。有議員向運輸及房屋局局長陳帆反映情況，獲回覆保監局不能干預市場商業決定，又指的士保險業務近年虧蝕擴大，去年錄得1.19億元虧損。亦有議員關注現時13年車輛或以上的的士有5,000輛，擔心影響道路安全。陳帆則回應指，車輛只要通過年檢便安全，機件性能和車輛不一定成正比。
航運交通界議員易志明今日（10日）於立法會提出口頭質詢，指出近日的士「綜合保險」及「第三者風險保險」保費，較去年同期分別增加了35%及20%。
此外，有保險公司向高車齡的士及由高齡司機收取15%至25%的額外保費、有保險公司拒絕承保車齡達20年的的士、亦有保險公司近日停止承保的士，令市場競爭減少。
易志明就質疑，有保險公司拒絕承保車齡達20年的的士有否違法，又指現時只1間公司願意承保20年車齡的士，惟保費高昂，加重司機負擔。
|2019年內的士年檢數字
|的士車齡
|通過年檢的車輛數目（輛）
|13年及以下
|12,268
|14年
|257
|15年
|424
|16年
|702
|17年
|835
|18年
|2,211
|19年
|483
|20年及以上
|28
|總數
|17,208
|資料來源：立法會文件
陳帆則回應稱，保單是保險公司與投保人的私人合約，根據商業原則、風險評估、經營環境等履定，按《保險公司條例》，保監局不可干預商業決定；現時亦有8間保險公司承包的士保險。
另外，過去15年來，的士保險業務只有5年獲利，近年虧損更擴大，2017年至2020年第一季均錄得虧蝕，其中2019年的虧損達1.19億元。陳帆指出，經營困難影響保險公司參與業務的意欲。
現時香港有1.7萬輛的士通過年檢，其中約5,000架車齡逾13年。立法會議員何君堯就批評有關的士為「廢鐵」，擔心影響道路安全。
陳帆則回應指，車齡和車輛性能並無必然關係，強調車輛只要通過年檢，均可安全於道路上行走。
立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx
訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2
記者：陳梓蔚