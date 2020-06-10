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的士保費大幅上漲20年老車遭拒保　陳帆稱不能干預商業決定

社會 15:27 2020/06/10

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近日的士保費大增，惟陳帆稱市場決定不能干預。（程志遠攝）

在生意艱難的情況下，近本的士投保費用大增，更有「20年老車」被拒保。有議員向運輸及房屋局局長陳帆反映情況，獲回覆保監局不能干預市場商業決定，又指的士保險業務近年虧蝕擴大，去年錄得1.19億元虧損。亦有議員關注現時13年車輛或以上的的士有5,000輛，擔心影響道路安全。陳帆則回應指，車輛只要通過年檢便安全，機件性能和車輛不一定成正比。

航運交通界議員易志明今日（10日）於立法會提出口頭質詢，指出近日的士「綜合保險」及「第三者風險保險」保費，較去年同期分別增加了35%及20%。

此外，有保險公司向高車齡的士及由高齡司機收取15%至25%的額外保費、有保險公司拒絕承保車齡達20年的的士、亦有保險公司近日停止承保的士，令市場競爭減少。

易志明就質疑，有保險公司拒絕承保車齡達20年的的士有否違法，又指現時只1間公司願意承保20年車齡的士，惟保費高昂，加重司機負擔。

2019年內的士年檢數字
的士車齡 通過年檢的車輛數目（輛）
13年及以下 12,268
14年 257
15年 424
16年 702
17年 835
18年 2,211
19年 483
20年及以上 28
總數 17,208
資料來源：立法會文件

陳帆則回應稱，保單是保險公司與投保人的私人合約，根據商業原則、風險評估、經營環境等履定，按《保險公司條例》，保監局不可干預商業決定；現時亦有8間保險公司承包的士保險。

另外，過去15年來，的士保險業務只有5年獲利，近年虧損更擴大，2017年至2020年第一季均錄得虧蝕，其中2019年的虧損達1.19億元。陳帆指出，經營困難影響保險公司參與業務的意欲。

現時香港有1.7萬輛的士通過年檢，其中約5,000架車齡逾13年。立法會議員何君堯就批評有關的士為「廢鐵」，擔心影響道路安全。

陳帆則回應指，車齡和車輛性能並無必然關係，強調車輛只要通過年檢，均可安全於道路上行走。

立法會議員何君堯指車齡達13年或以上的的士為「廢鐵」。（程志遠攝）

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記者：陳梓蔚

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