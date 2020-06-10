【死因無可疑】林嘉欣為藝術犧牲增肥逾10磅　戴特製隱形眼鏡造型夠搶鏡

由袁劍偉執導，黃秋生、林嘉欣、陳家樂、湯怡、廖啟智、歐錦棠、周家怡、火火主演的電影《死因無可疑》將於6月25日上映。林嘉欣更一洗平時文藝形象，為藝術而犧牲，演不修邊幅的中年肥婦人。



嘉欣透露：「事前，做了很多準備工夫，譬如特別去找劇場導師甄詠蓓，上了合共8小時的課程，藉此尋找沈子玲！」

袁劍偉導演心目中的沈子玲，是個不顧儀容的中年女人，尤其有個凸出的胃腩，嘉欣曾試過「裝假腩」，惟效果失真，她笑言：「導演說，唯有犧牲一下我了！增肥好容易，只要晚晚吃宵夜，一個月立即見效，足足胖了十幾磅！」

同時間，她也不染白頭髮、不塗潤手霜：「平常可以用特別顏料的化妝筆去塗白頭髮，但在高清的鏡頭下，很容易被看出造假，我有3個月沒染過髮，拍攝時家樂也有疑問：『為甚麼嘉欣的白頭髮那麼真實？』很簡單，因為那就是真的。」

▲ 林嘉欣為《死因無可疑》增肥。

長時間戴特製隱形眼鏡



戲中沈子玲有弱視，嘉欣為求最真實體驗，不但接觸失明人士，更深入了解他們，又配戴一隻比5元硬幣更大的特製隱形眼鏡，視光師本來限定每次只能配戴4小時。

不過嘉欣為完全投入於沈子玲的世界，拍攝時都不會脫下：「只要戴了這隻特製隱形眼鏡，左眼就真的看不清楚，聽聲音會不自覺地把頭擰側，沈子玲活脫就是這個樣子了！」

沈子玲還有行動不便的問題，為體驗這種感覺，嘉欣會在小腿綁上5磅的啞鈴，並在日常生活中反覆練習。

▲ 在《死因無可疑》，林嘉欣特製隱形眼鏡演出。

林嘉欣入賭場被罵

有一幕，沈子玲與丈夫朱重德（黃秋生飾）在大檔賭錢，舉動十足十職業賭徒，現實裡的嘉欣卻從不沾賭，甚至從未踏足過賭場：「為了這幕，專程往澳門賭場作實地觀察，而且特意挑選下午時段，會看到較多中年婦女，她們賭到近黃昏便離場回家煮飯，家人亦未必發現！」

更進一步，嘉欣親身落場試玩21點，人生第一次的賭枱經驗卻竟被罵：「我有少少喬裝，荷官認不出，我沒經驗，在賭枱自然有點緊張，荷官問要不要牌，我下意識地點了點頭，荷官不耐煩地罵：『不能點頭，要用手勢！』原來因為賭場遍佈閉路電視，會要求賭客以手勢作清楚示意。」