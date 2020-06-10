【整容事故】花3萬元整容左眼神經壞死永久失明　女子哀嘆：同時失去男友和工作

▲ 女子花3萬元整容，左眼神經壞死永久失明，更因而失去男友和工作。

愛美是女人的天性，不少人為了變漂亮不惜花巨款整容。內地一名女子花費3萬多元人民幣接受整容手術，術後卻發現左眼失去視力，求醫後被診斷永久失明。女子更表示，因此而失去工作和男朋友，得不償失。

據內地媒體報道，四川成都一名黎姓女子於今年1月在一家整容診所接受隆鼻和臉部脂肪填充手術，結果進行脂肪填充手術後，一睜開眼睛就發現左眼失去視力，已經看不見了。

其後黎女到醫院檢查，被診斷為「視網膜中央主動脈血管阻塞」，相信是脂肪填充所致。黎女的左眼瞳孔有散大、直接對光反射消失的情況，而神經已經壞死，導致永久性失明。她表示：

我左眼完全看不見，右眼的視力對比我手術之前有所下降，而且我現在眼睛經常刺痛、乾痛。

黎女又稱，這突如其來的變故，對她工作和生活都造成很大影響，她因此而失去了男朋友和工作，其本身患有糖尿病的6旬父親，更因為女兒失業，需要出去工作幫忙賺醫藥費。



涉事整容診所與黎女協商過後，表示願意支付30萬元以內的賠償金，但黎女指，由於眼睛的情況仍不穩定，擔心未來可能會出現其他狀況，需要更多醫藥費，故不接受賠償。黎女目前正準備進行司法鑑定，希望通過法律途徑維護權益。

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責任編輯：羅嘉欣