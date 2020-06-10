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林卓廷提休會待續被拒　立法會大會一度因人數不足流會

政治 14:15 2020/06/10

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立法會會議因出席議員人數不足，一度宣告流會，梁君彥隨後宣佈下午二時半復會。 （程志遠攝）

民主黨議員林卓廷動議休會待續議案，他引述行政長官林鄭月娥說，中央會就「港區國安法」，諮詢立法會主席梁君彥意見，他希望立法會可在「港區國安法」立法前，討論有關議題，再由梁君彥代為轉達相關意見。

梁君彥暫停會議考慮後表示，國安法至今未有具體內容，認為議員可透過不同渠道作表達意見，無需休會待續辯論「港區國安法」。

林卓廷追問梁君彥會否舉行公開會議，聆聽議員意見。梁君彥表示，自己未收到任何邀請，亦不知詳情，表示收到之後才可處理，強調此話題不需要在大會上談論，又稱是「私人邀請」。

議會陣線毛孟靜提規程問題，追問不果後要求點算法定人數，鐘聲響起15分鐘後，會議廳內只得34人，尚欠1人才足法定人數，會議流會，當時會議廳內並民主派議員。梁君彥隨後宣布於半小時後，即下午2時半復會。

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記者：林曉君

立法會 政治 港區國安法 林卓廷 梁君彥

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