【救救羊駝】直擊殘酷養殖場　羊駝被刑具捆綁強迫剃毛痛苦哀嚎

▲ 位於南美洲秘魯的一個全球最大的私營羊駝養殖場，近日被揭露場內的羊駝在剃毛時慘遭工人粗暴對待。

亞洲善待動物組織(PETA Asia)早前派出調查員，暗訪位於南美洲秘魯的全球最大的私營羊駝養殖場Mallkini，揭露場內的羊駝在剃毛時慘遭工人粗暴對待，羊駝在過程中更被如刑具般的約束裝置捆綁，羊駝在痛苦中只能不斷哀嚎、流血及嘔吐。

從組織的暗訪片段可見，養殖場的工人在為羊駝剃毛時，會首先粗暴地把牠們狠狠地丢在桌上，部份羊駝甚至已經懷孕仍不獲理會，然後再用一個形似中世紀刑具的約束裝置將羊駝的腿緊緊捆綁並用力拉扯，幾乎要把牠們的四肢扯至脫臼。

而剃好毛的羊駝更會被工人狠狠地扔向地上，而在倉促而粗暴的剪毛過程中，不少羊駝的身上更會留下又深又痛的傷口，但工人在給羊駝縫合傷口的時候，大部分羊駝從未被局部麻醉。

調查影片公開後引起了時尚界強烈反響，Espirit正在逐步淘汰羊駝毛，而Gap集團（旗下包括Banana Republic和Athleta等品牌）、H&M集團（旗下擁有8大品牌）都已經和Mallkini羊駝養殖場的總公司——Michell集團（羊駝毛的主要出口商）切斷了聯繫。PETA在敦促秘魯當局調查Mallkini羊駝養殖場是否違反了該國的動物保護法律。

據PETA高級副總裁Jason Baker表示：「PETA的調查揭露了羊駝養殖場里粗暴的剪毛過程，記錄下那些血淋淋的傷口和痛苦的哭喊。我們呼籲所有的服裝時尚品牌一起來保護那些脆弱的羊駝，不再使用他們的毛作為原料，我們也呼籲消費者購物時，請檢查成分標籤，如果寫有羊駝毛，請將它留在貨架上。」

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責任編輯:熊詠思