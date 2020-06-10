貿發局推動本地研發抗疫醫療科技　主席林建岳：疫後新商機助年輕人發展事業

▲ 貿發局主席林建岳指本港有很多醫療科技人才，應該提供平台協助他們將產品推出國際。（資料圖片）

本港抗疫近半年，而且受限聚令影響，本地多個大型展覽須改期或取消，直至上月才貿發局才舉婚紗展，疫後如何重整展覽業務呢？貿發局將於暑假舉辦「夏季採購匯」，其中會設立「香港醫療保健技術產品」專區，大力推動本港的醫療科技產品，貿發局主席林建岳指在疫情下有不少大學研究、本地初創公司以及科技公司等研發出抗疫產品，認為需要協助有關公司將產品外銷，推出國際，成為本港疫後新商機。

海洋公園6月13日重開 書展如期7月舉行

貿發局將聯同商經局及創新科技局，在海外宣傳本港的抗疫經驗及相關醫療技術，為香港的科技企業創商機，除了邀請科技公司參加7月舉行的網上「夏季採購匯」外，亦會在國際貿易展覽會和行業會議上推廣科技創新，例如，在「香港秋季電子產品展」推廣電子醫療及保健產品、在「國際環保博覽」展示綠色科技、在「創智營商博覽」推廣線上教育及商業數碼化方案等。

【防疫基金】零售業資助已批2.9萬宗申請涉22億元 政府本月內完成審批及發放資助

貿發局主席林建岳今日（10日）在傳媒茶聚時表示，受疫情影響多個展覽取消或延期，對於本港經濟有很大影響，在疫情後如何有新商機，吸引更多外地商家來港投資，其中一個本港具有潛力的就是抗疫新科技，他表示本港有多間大學、初創公司或者科技公司在疫情期間，研發了很多醫療科技產品，與商經局開會提出建議，認為需要大力發展本港的應用醫療科技：

抗疫產品是香港必需品，我們都要考慮新商機，疫情後如何刺激經濟，幫助香港？其中都要幫香港後生仔，他們設計的抗疫產品，公司要生存就要賣到出去，要推廣、要有銷路。

他表示貿發局希望可以透過展覽，為這些公司找到合適的平台，例如東南亞國家對於本港的醫療產品及技術很有興趣，如何與當地的衞生當局註冊銷售，需要當地的公司協助，作出配對服務，有助發展本港的醫療科技產業：

研發產品要上市，要在不同地方註冊，才可以成功出售，有時候科學家唔識做生意，我們要幫他們做好生意，對香港都是好發展！

【新冠肺炎】今日沒有新增確診個案 衞生防護中心籲祿泉樓失聯居民盡快交回樣本

林建岳笑言香港的賣點不可以只在「購物天堂」，必須要有新商機以及推廣，如何在疫後重振經濟，必須具有吸引買家的地方，否則買家可以轉去其他城市，認為需要數個行業攜手合作，例如他已向商經局提出建議，研究向來港的買家提供機票、酒店等套餐優惠，以吸引投資者。

至於有何公司合資格申請參展，香港貿發局總裁方舜文透露，手上已有140間研究關於醫療科技產品的公司名單，特別是抗疫新科技，包括消毒、塗層抗菌與檢測健康技術等，不少東南亞國家的公司對本港的醫療產品都有興趣，希望有關的公司研發的產品是已製作及可出售的，有助即時外銷到其他國家或城市。

另外不少人都關注書展的舉行期間採取的防疫措施，方舜文指一直與政府衞生當局聯絡，希望書展可以在安全的情況下舉行，除了入場人數會有所限制外，也會要求市民排隊時勿過於親近，以及任何人在場內都需要戴上口罩。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋