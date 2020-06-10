黃大仙竹園南邨謀殺案涉錢債問題　56歲男疑兇與死者相識逾20年

▲ 黃大仙竹園南邨華園樓發生一宗謀殺案，警方於現場檢獲兇刀及6支氣槍。（黃傑偉攝）

黃大仙竹園南邨華園樓昨午發生一宗謀殺案，53歲姓葉男子到上址探訪一名56歲姓陳、男性朋友，其間二人懷疑因錢債問題發生爭執，其後陳男揮刀狂斬，葉男身中多處受刀傷昏迷倒地，送往醫院搶救，延至昨日近午夜傷重不治，警方拘捕陳男，並將案件改列謀殺案處理。

警方今午（10日）交代案情指，昨日（9日）下午1時43分，53歲男死者前往黃大仙竹園南邨華園樓15樓一單位探訪56歲男疑兇，傾談期間疑因金錢問題發生爭執，疑兇用一把長23厘米長的生果刀刺向死者，即使死者奪門而逃，大聲呼救，疑兇仍追出繼續施襲，鄰居聽聞爭吵聲報警。

警員接報到場，發現死者身中多刀昏迷倒卧走廊，同時截獲男疑兇，當場作出拘捕。警員將傷者送到聯合醫院搶救，但延至昨晚11時42分午夜傷重不治，案件改列謀殺案處理。

黃大仙警區總督察莫子威表示，男死者與男疑兇為朋友關係，二人因工作關係相識超過20年，死者不時前往疑兇家中探訪並經常向疑兇借錢。

莫子威指，警方亦於現場檢獲兇刀及6支氣槍，男疑兇在警誡下承認因金錢及工作問題犯案，強調謀殺罪屬非常嚴重罪行，一經定罪會被判終身監禁，呼籲市民不要衝動犯案，抱憾終生。

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記者：黃傑偉、陳子謙